Два тура чемпионата России по футболу будут посвящены памяти Льва Яшина

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что 13-й и 14-й туры первенства будут посвящены памяти легендарного советского голкипера Льва Яшина.
Два тура чемпионата России по футболу будут посвящены памяти Льва Яшина
  • globallookpress.com
  • © Manchester Daily Express/SPOD2

Как сообщает пресс-служба лиги, это приурочено к 90-летию со дня рождения прославленного спортсмена.

Матчи 13-го тура пройдут с 18 по 20 октября, а 14-го — с 25 по 27 октября.

За свою карьеру Яшин, являющийся единственным в истории голкипером, награждённым «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее сообщалось, что France Football учредил награду имени Льва Яшина лучшему голкиперу.

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