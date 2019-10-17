Два тура чемпионата России по футболу будут посвящены памяти Льва Яшина
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Как сообщает пресс-служба лиги, это приурочено к 90-летию со дня рождения прославленного спортсмена.
Матчи 13-го тура пройдут с 18 по 20 октября, а 14-го — с 25 по 27 октября.
За свою карьеру Яшин, являющийся единственным в истории голкипером, награждённым «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.
Ранее сообщалось, что France Football учредил награду имени Льва Яшина лучшему голкиперу.