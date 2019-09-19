France Football учредило награду лучшему голкиперу имени Льва Яшина
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Об этом говорится на официальном сайте издания. Список из десяти номинантов будет объявлен 21 октября.
Отмечается, что данная награда будет вручаться одновременно с «Золотыми мячами» у мужчин и женщин, а также с Копа Трофи (лучшему игроку до 21 года).
Церемония вручения наград по итогам 2019 года состоится 2 декабря.
За свою карьеру Яшин, являющийся единственным в истории голкипером, награждённым «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.
Ранее Икер Касильяс высказал мнение, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа.