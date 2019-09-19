France Football учредило награду лучшему голкиперу имени Льва Яшина

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Французское футбольное издание France Football учредило награду имени легендарного вратаря Льва Яшина, которая будет ежегодно присуждаться лучшему голкиперу по итогам прошедшего года.
France Football учредило награду лучшему голкиперу имени Льва Яшина
  • © РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте издания. Список из десяти номинантов будет объявлен 21 октября.

Отмечается, что данная награда будет вручаться одновременно с «Золотыми мячами» у мужчин и женщин, а также с Копа Трофи (лучшему игроку до 21 года).

Церемония вручения наград по итогам 2019 года состоится 2 декабря.

За свою карьеру Яшин, являющийся единственным в истории голкипером, награждённым «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее Икер Касильяс высказал мнение, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа.

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