Касильяс считает, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа

Испанский голкипер Икер Касильяс высказал мнение о необходимости внести изменения в присуждение престижной футбольной награды «Золотой мяч».

«Тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить приз для каждого амплуа — вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», — написал Касильяс в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Вирджил Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч».