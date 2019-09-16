Касильяс считает, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа
Испанский голкипер Икер Касильяс высказал мнение о необходимости внести изменения в присуждение престижной футбольной награды «Золотой мяч».
- Reuters
«Тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить приз для каждого амплуа — вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», — написал Касильяс в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Вирджил Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч».
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