Касильяс считает, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа

Короткая ссылка
Испанский голкипер Икер Касильяс высказал мнение о необходимости внести изменения в присуждение престижной футбольной награды «Золотой мяч».
Касильяс считает, что стоит учредить «Золотой мяч» для каждого амплуа
  • Reuters

«Тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить приз для каждого амплуа — вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», — написал Касильяс в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Вирджил Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить