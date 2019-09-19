Вдова Яшина прокомментировала учреждение новой награды лучшему голкиперу

Короткая ссылка
Вдова вратаря Льва Яшина в беседе с kp.ru прокомментировала решение издания France Football учредить награду имени её супруга, которую будут вручать лучшему голкиперу по итогам прошедшего года.
Вдова Яшина прокомментировала учреждение новой награды лучшему голкиперу
  • РИА Новости

«Мне это очень приятно. Для нашей семьи это большая гордость», — заявила Валентина Яшина.

Она напомнила, что её супруг — единственный вратарь, который получал приз France Football для лучшего футболиста Европы. Это произошло в 1963 году.

По её словам, награда, полученная вратарём, хранится в музее Российского футбольного союза.

За свою карьеру Яшин становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее сообщалось, что список из десяти номинантов нового приза будет объявлен 21 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить