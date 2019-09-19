Вдова Яшина прокомментировала учреждение новой награды лучшему голкиперу

Вдова вратаря Льва Яшина в беседе с kp.ru прокомментировала решение издания France Football учредить награду имени её супруга, которую будут вручать лучшему голкиперу по итогам прошедшего года.

«Мне это очень приятно. Для нашей семьи это большая гордость», — заявила Валентина Яшина.

Она напомнила, что её супруг — единственный вратарь, который получал приз France Football для лучшего футболиста Европы. Это произошло в 1963 году.

По её словам, награда, полученная вратарём, хранится в музее Российского футбольного союза.

За свою карьеру Яшин становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее сообщалось, что список из десяти номинантов нового приза будет объявлен 21 октября.