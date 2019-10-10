Алексей Кравченко рассказал о съёмках в фильме «Лев Яшин»

Заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с газетой «Известия» рассказал о съёмках в фильме «Лев Яшин», где он сыграл вратаря Алексея Хомича.

«Легко было в плане человеческих отношений: компания на площадке подобралась весёлая. В остальном же пришлось потрудиться — учился стоять в воротах. Я невысокий, на вратаря совсем не похож, а в кадре надо постоянно прыгать, ловить мяч», — заявил актёр.

По его словам, о Хомиче — наставнике Яшина — мало кто знает. Кравченко пытался найти информацию, но даже игроки их команды, с которыми он общался, не смогли ничего рассказать.

Как отметил артист, пришлось выстраивать характер героя, отталкиваясь от собственных взглядов.

Ранее один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».