Продюсер «Дылды» оценил шансы фильма на получение «Оскара»

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Один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».
Продюсер «Дылды» оценил шансы фильма на получение «Оскара»
  • © Нон-стоп Продакшн, 2019

«Есть ли шансы на победу «Дылды», ответить непросто. Об этом могут сказать только американские киноакадемики. Они решат, а мы пока не знаем», — сказал он.

В мае режиссёр Кантемир Балагов был удостоен премии за «Дылду» в рамках каннской программы «Особый взгляд».

Картина повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

Кинокритик Кирилл Разлогов считает преимуществами ленты Балагова перед другими отечественными картинами международное признание и участие в проекте продюсера Александра Роднянского, в арсенале которого уже есть номинированные на «Оскар» ленты.

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