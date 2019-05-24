Российская картина «Дылда» получила приз на Каннском кинофестивале

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Российский режиссёр Кантемир Балагов был удостоен премии за фильм «Дылда» в рамках каннской программы «Особый взгляд». Об этом сообщает РИА Новости.

Приз за режиссёра получал продюсер Александр Роднянский, так как Балагов не успел вернуться в Канны из Москвы к церемонии награждения.

«Кантемиру всего 27... Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя (режиссёра Александра Сокурова. — RT), команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — цитирует Роднянского агентство.

«Дылда» повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

Ожидается, что в августе фильм выйдет в прокат во Франции.

Ранее режиссёр Лариса Садилова в беседе с «Известиями» оценила включение своего фильма «Однажды в Трубчевске» в каннскую программу «Особый взгляд».

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