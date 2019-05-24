Российская картина «Дылда» получила приз на Каннском кинофестивале
Приз за режиссёра получал продюсер Александр Роднянский, так как Балагов не успел вернуться в Канны из Москвы к церемонии награждения.
«Кантемиру всего 27... Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя (режиссёра Александра Сокурова. — RT), команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — цитирует Роднянского агентство.
«Дылда» повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.
В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.
Ожидается, что в августе фильм выйдет в прокат во Франции.
Ранее режиссёр Лариса Садилова в беседе с «Известиями» оценила включение своего фильма «Однажды в Трубчевске» в каннскую программу «Особый взгляд».