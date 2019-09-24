Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

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Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
  • © kino-teatr.ru

Об этом заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он ТАСС.

В мае Балагов был удостоен премии за фильм «Дылда» в рамках каннской программы «Особый взгляд».

«Дылда» повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.

В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

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