Правильный выбор или форматный просчёт: эксперты оценили шансы «Дылды» Балагова на «Оскар»

Согласно решению Российского оскаровского комитета в 2019 году на премию будет выдвинут фильм Кантемира Балагова «Дылда». Войдёт ли лента в число номинантов на награду Американской киноакадемии, станет известно в январе. Между тем кинематографисты и критики уже оценили шансы фильма. Киноведы отмечают очевидность решения в пользу военной драмы Балагова и считают, что лента может рассчитывать на победу. В то же время эксперты подчёркивают: «Дылда» — неформатное кино, у которого сильные конкуренты.

Художественный фильм режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». О решении Российского оскаровского комитета 24 сентября рассказал его председатель Владимир Меньшов.

«Дылда» основана на книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». В центре повествования — две молодые женщины, только вернувшиеся с фронта в Ленинград. Героини пытаются выстраивать жизнь в послевоенных реалиях.

Главные роли в ленте исполнили актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Сценаристом картины стал сам Балагов.

«Дылда» получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), а также награду за лучшую режиссуру в категории «Особый взгляд» на Каннском фестивале в 2019 году. Фильм также представили на «Кинотавре» в категории «Специальное событие».

Балагов учился режиссуре у Александра Сокурова. Он уже участвовал в Каннском фестивале со своим дебютным полнометражным фильмом «Теснота» (картина также претендовала на приз в категориях «Особый взгляд» и «Золотая камера»). Тогда Балагов также получил награду ФИПРЕССИ.

«Заточенное под фестивали кино»

По мнению большинства опрошенных RT экспертов, выбор Российского оскаровского комитета в пользу «Дылды» — довольно закономерное и даже очевидное решение. Так, кинокритик Кирилл Разлогов считает преимуществами ленты Балагова перед другими отечественными картинами международное признание и участие в проекте продюсера Александра Роднянского, в арсенале которого уже есть номинированные на «Оскар» ленты.

«У продюсера (Александра Роднянского. — RT) есть опыт работы с оскаровским комитетом, его картины как продюсера уже получали номинации на «Оскар». Поэтому у ленты есть наибольшие шансы попасть в номинацию — это не гарантия, но шансы очень большие. Менять её на любую другую картину — это проигрышный вариант», — рассказал он в беседе с RT.

Выдвижение «Дылды» на соискание «Оскара» объясняется репутацией, которую фильм заработал на международном рынке, также отметила в разговоре с RT режиссёр и сценарист Наталья Меркулова.

«Дылда» получила два важных приза в Канне и была представлена на главных международных фестивалях. Этот фильм международная общественность знает и признаёт. То есть он уже себе репутацию заработал — прекрасную репутацию. Поэтому выбор, честно говоря, прозрачен».

Меркулова не сомневается, что у картины есть шансы как минимум войти в шорт-лист премии благодаря оригинальному замыслу и «глубокой режиссуре».

Кадр из фильма «Дылда»

© kinopoisk.ru

«Я уверена, что «Дылда» войдёт в шорт-лист «Оскара», и мне кажется, что есть все шансы даже и получить «Оскар», потому что «Дылда» — потрясающее кино с оригинальным замыслом, с интересным миром, который выстроил режиссёр, — заметила она. — Совершенно неслучайно лента получила приз за режиссуру в Канне, потому что она яркая, выразительная, мощная и глубокая. И тем более интересно, что всё это снял молодой человек, которому 28 лет. На мой взгляд, это вообще всё феноменально».

Критик Илона Егиазарова подчёркивает, что Балагов обладает художественным вкусом и располагает особым творческим методом, благодаря чему за его работами интересно наблюдать.

«Он молод, но берётся за очень сложные темы. Мы знаем, что в фильме «Дылда» освещена тема пост-блокадного Ленинграда, достаточно трудная послевоенная тема. Он красиво работает с красками, с цветом, у него потрясающая женщина-оператор Ксения Середа», — говорит кинокритик.

Вместе с тем Егиазарова отмечает, что «Дылда» — чётко просчитанное и заточенное под фестивали кино: в нём неспроста есть «маячки», которые обычно учитываются при раздаче наград на фестивалях. К примеру — намёк на лесбийские отношения, линия сильных женщин и слабых мужчин (эта тема, поясняет Егиазарова, началась с популяризации движения MeToo), критика советской власти.

«Всё это очень любит фестивальное жюри, жюри высоких — таких, как оскаровский — комитетов. Поэтому шансы, возможно, у Балагова есть, но не надо забывать, что на победу в той же номинации «Лучший фильм на иностранном языке» претендует очень сильная картина корейского производства — «Паразиты». За этой гонкой будет интересно понаблюдать», — заключает Егиазарова.

Среди экспертов есть и те, кто считает, что, хоть выбор в пользу «Дылды» и очевиден, шансы получить статуэтку у фильма невелики. Киновед Алексей Гусев полагает, что «Дылда» пускай и считается «наиболее сильным российским фильмом года», но не в полной мере соответствует списку критериев Американской киноакадемии.

Кадр из фильма «Дылда»

© kinopoisk.ru

«Выдвигать хороший и получивший признание, как в данном случае, например, в Канне, фильм на «Оскар» — это правильно. Но дело в том, что шансы на «Оскар» есть у фильмов, которые соответствуют некоторому количеству эстетических критериев, имеющих отношение к традициям американского кинематографа, которым фильм «Дылда» соответствует далеко-далеко не во всём», — заметил он.

Кинокритик уточнил: рассказанная в «Дылде» история может котироваться у членов Академии, однако этого недостаточно для номинации на «Оскар».

«Если речь идёт о рассказе частной истории на широком историческом фоне, что есть в фильме «Дылда» и что составляет главный критерий американского «Оскара», то здесь всё в порядке. Но всё остальное — будь то способ исполнения, будь то драматургия, будь то визуальная стилистика, — как мне кажется, превращает эти шансы почти в ничто», — заключил он.

Попала ли картина в список номинантов на премию «Оскар», станет известно в январе.