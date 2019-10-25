Упущенные моменты в Москве и два гола в Трабзоне: как ЦСКА уступил на глазах Макгрегора, а «Краснодар» победил в ЛЕ

ЦСКА и «Краснодар» провели очередные матчи в рамках группового этапа Лиги Европы. Армейцы дома с минимальным счётом уступили «Ференцварошу» на глазах у известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. При этом судья не назначил сразу два пенальти в ворота гостей. А южане сумели одержать первую победу на выезде, забив два безответных мяча в ворота «Трабзонспора».

Сумасшедшее невезение ЦСКА и ноль ударов «Ференцвароша» в створ

Еврокубковая неделя началась для российских команд неудачно. В Лиге чемпионов «Локомотив» и «Зенит» потерпели обидные поражения от «Ювентуса» и «Лейпцига» соответственно. При этом и железнодорожники, и петербуржцы уходили на перерыв с минимальным преимуществом в счёте, но во втором тайме пропускали дважды.

Эти неудачи вкупе с победой «Бенфики» над «Лионом» привели к тому, что Португалия обошла Россию в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое даёт право заявить сразу три команды в ЛЧ.

Срочно исправлять ситуацию требовалось в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодару». И у них не было другого выбора, кроме как одерживать победы, ведь в первых турах обе российские команды потерпели по два поражения и всерьёз усложнили себе жизнь в борьбе за путёвки в плей-офф.

Армейцам предстояло дома сразиться с чемпионом Венгрии «Ференцварошем», набравшем в первых турах всего одно очко. К слову, коллектив из Будапешта привёз в Москву украинский тренер, чемпион России в составе «Рубина» Сергей Ребров.

Что до его визави Виктора Гончаренко, то ему в преддверии важной встречи оставалось лишь сетовать на короткую скамейку. В настоящий момент возможности для ротации у белоруса минимальны, а потому он вынужден был выпустить на поле тот же состав, что вышел с первых минут в Уфе три дня назад, в том числе 17-летнего центрального защитника Вадима Карпова.

Однако никакой усталости в действиях армейцев не чувствовалось. Они с первых минут забрали мяч под свой контроль и принялись плести кружева возле чужой штрафной.

Не заставили себя ждать и опасные моменты. Пару раз здорово бил издали Иван Обляков, но с его выстрелами справился Денеш Дибуш. Штанга спасла гостей после удара Ильзата Ахметова из-за пределов штрафной. Преимущество ЦСКА было велико, но мяч в ворота упорно не шёл. Красноречивая статистика: в первом тайме красно-синие нанесли 14 ударов против двух у соперника, причём гости ни разу не попали в створ.

Ещё пару убойных моментов хозяева упустили перед самым перерывом. Сначала Никола Влашич, получив передачу от Рагнара Сигурдссона, не попал в сетку, а затем сам исландец не смог реализовать выход один на один. К слову, за штурмом ЦСКА с трибун наблюдал Конор Макгрегор, который чуть ранее провёл в Москве пресс-конференцию.

Что касается «Ференцвароша», то гости полагались исключительно на контратаки. Причём подопечные Реброва пытались давить на зону молодого Карпова. И порой юноша действительно ошибался, пару раз Акинфееву пришлось понервничать, но, как уже говорилось, до ударов в створ его ворот дело до перерыва так и не дошло.

Проблемы после перерыва и обидная концовка

А вот после перерыва ЦСКА действительно начал играть с куда меньшей интенсивностью. Опасных моментов у ворот гостей стало возникать не так много, да и сами футболисты «Ференцвароша» начали периодически выбегать в атаку.

Но всё равно у армейцев имелись моменты для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. В частности, после розыгрышей угловых пару раз бил по воротам соперника Влашич, но Дибуш продемонстрировал настоящие чудеса реакции. Остаётся признать, что голкипер «Ференцвароша» провёл потрясающий матч.

Также болельщики вправе сетовать на решения чешского арбитра Павла Орела, который не назначил пару пенальти в ворота гостей. В первом тайме мяч, возможно, попал в руку оппоненту после удара Хёрдура Магнуссона с близкого расстояния, а во втором защитник соперника снёс в штрафной Сигурдссона.

А когда болельщики армейцев мысленно уже согласились на ничью, гости забили. Полностью угадал с заменами Ребров. Вышедший на поле экс-полузащитник «Краснодара» Исаэл за четыре минуты до конца основного времени мощно пробил в ближний угол, а после сейва Акинфеева переадресовал мяч на пустые ворота только вошедшему в игру Роланду Варге. Молодой форвард не промахнулся.

В концовке у расстроенных армейцев сдали нервы и они едва не сошлись в рукопашной с соперниками. К сожалению, набрать хотя бы очко это не помогло. ЦСКА потерпел третье поражение и на шесть очков отстаёт от второго места. Теперь красно-синим требуется чудо для того, чтобы пробиться в плей-офф.

Спасения Сафонова и гол в начале второго тайма

После обиднейшего поражения ЦСКА российским болельщикам оставалось надеяться лишь на победу «Краснодара». Однако перед южанами стояла крайне непростая задача. Они на выезде встречались с одной из сильнейших команд Турции «Трабзонспором». При этом хозяева, как и «Ференцварош», в первых двух турах набрали лишь одно очко и также вынуждены были идти вперёд.

Матч соперники начали на равных, а первый опасный момент даже создал «Краснодар». Магомед-Шапи Сулейманов по хитрой траектории едва не отправил мяч в дальнюю девятку, но «Трабзонспор» спасла перекладина.

К сожалению, этот момент так и остался для российского коллектива единственным в первом тайме. Хозяева постепенно завладели преимуществом и прижали подопечных Мурада Мусаева к воротам. Вдобавок те совершали огромное количество брака на своей половине поля, а вновь вышедший на острие Маркус Берг совершенно не цеплялся за мяч. За то, что «Трабзонспор» не вышел вперёд до перерыва, южане должны сказать спасибо Матвею Сафонову, который совершил несколько красивых сейвов и оставил свою команду в игре.

Однако второй тайм «Краснодар» начал предельно активно. Видимо, у футболистов в раздевалке состоялся серьёзный разговор с Мусаевым. И южане сразу же оказались вознаграждены за своё старание. На 49-й минуте гостям удалось выйти вперёд. У Кристофера Ольссона прошла отличная разрезающая передача в штрафную на подключившегося Сергея Петрова, а тот выполнил прострел на Берга. Первый удар шведа рукой отразил защитник хозяев Жоао Перейра, но с добиванием он справиться был не в состоянии. Вдобавок португалец получил жёлтую карточку за свой «сейв».

Теперь уже «Трабзонспор» оказался буквально прижат к стенке и вынужден был раскрываться. К чести «Краснодара» команда под этим давлением не посыпалась, а продолжила обороняться достаточно уверенно и надёжно. Во втором тайме опасных моментов у ворот Сафонова практически не возникало.

Скорее в контратаках мог забить «Краснодар». Так вышедший на замену Мануэл Фернандеш великолепной разрезающей передачей отправил Тонни де Вильену на рандеву с вратарём, но голландец не попал в створ.

Однако уже в добавленное время де Вильене всё же удалось забить. Тонни убежал в контратаку вместе с Ари и в результате завершил её точным ударом. Так «Краснодар» одержал важнейшую выездную победу и включился в борьбу за путёвки в плей-офф.