Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

По результатам матчей третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись 22 и 23 октября, Россия опустилась на седьмую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл. Оба отечественных коллектива, принимающих участие в турнире, свои матчи проиграли — «Локомотив» и «Зенит» на выезде уступили итальянскому «Ювентусу» и немецкому «РБ Лейпциг» соответственно с одинаковым счётом 1:2.

На данный момент отставание России от Португалии, представленной в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы суммарно пятью командами против четырёх отечественных, составляет 0,3 балла. В том случае, если Россия не вернёт себе шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, в сезоне-2021/22 она сможет делегировать в ЛЧ только два клуба вместо нынешних трёх.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов.