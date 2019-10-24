Стал известен состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

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Пресс-служба московского ЦСКА объявила стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Стал известен состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»
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С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Константин Кучаев, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Арнор Сигурдссон.

В запасе остались Илья Помазун, Лукас Сантос, Звонимир Шарлия, Такума Нисимура, Седрик Гогуа, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.

Матч состоится 24 октября в Москве и начнётся в 19:55 мск.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что предстоящие игры с «Ференцварошем» станут определяющими для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы.

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