Гончаренко считает предстоящие игры с «Ференцварошем» определяющими для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

«Спаренные матчи, в моём понимании, определяют судьбу группы. С учётом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он отметил, что после перерыва на матчи сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи в команде.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра, которая пройдёт в рамках четвёртого тура, состоится 7 ноября в Будапеште.

ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.