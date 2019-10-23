Гончаренко считает предстоящие игры с «Ференцварошем» определяющими для ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Гончаренко считает предстоящие игры с «Ференцварошем» определяющими для ЦСКА
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«Спаренные матчи, в моём понимании, определяют судьбу группы. С учётом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он отметил, что после перерыва на матчи сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи в команде.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ответная игра, которая пройдёт в рамках четвёртого тура, состоится 7 ноября в Будапеште.

ЦСКА, не набрав очков, по итогам двух туров занимает последнее, четвёртое место в группе.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.

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