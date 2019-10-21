УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов ЦСКА и «Краснодар».

Матч ЦСКА — «Ференцварош» рассудит бригада арбитров из Чехии под руководством Павла Орела. Его помощниками станут Петр Блажей и Иржи Кржиж, а резервным арбитром — Ондржей Пеханец. Игра состоится 24 октября в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:55.

Бригада арбитров из Австрии под руководством Харальда Лехнера обслужит матч между «Трабзонспором» и «Краснодаром». Помощниками главного судьи станут Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич, а четвёртым рефери — Юлиан Вайнбергер. Матч состоится 24 октября в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Турции обслужит матч ЛЧ «Лейпциг» — «Зенит».