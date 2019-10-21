Бригада арбитров из Турции обслужит матч ЛЧ «Лейпциг» — «Зенит»

Турецкий футбольный арбитр Али Палабыйык назначен главным судьёй матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Палабыйыка станут Мустафа Эйсой и Шеркан Олгюнкан. Четвёртым рефери назначен Халис Эзкахья.

За VAR будут отвечать итальянец Массимилиано Иррати и турок Мете Калкаван.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ рассудит греческая бригада арбитров.