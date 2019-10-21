Тедеско: «Спартак» сейчас не в той ситуации, чтобы играть в атаку

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что команда находится не в том положении, чтобы играть в атакующий футбол.

«Конечно, мы хотим играть в нападение. Это наша цель. Но сейчас команда находится не в той ситуации. Нам не хватает смелости, нужно прибавлять. У нас много молодых игроков, и в будущем мы хотим прийти к атакующему футболу», — сказал Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» Сергей Кузнецов выразил уверенность, что Олег Кононов найдёт новое место работы.