Экс-тренер «Спартака» Кузнецов уверен, что Кононов найдёт новое место работы

Бывший тренер московского «Спартака» Сергей Кузнецов считает, что экс-наставник команды Олег Кононов сможет прийти в себя после увольнения и вернуться к тренерской работе.

«Убеждён, что Олег Георгиевич справится и сможет вернуться к работе. Безусловно, у него много интересных идей, которые помогут российскому футболу», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Кононову было непросто после отставки и оскорблений болельщиков. Тем не менее Кузнецов считает, что бывший главный тренер команды ещё поговорит с журналистами о своей работе.

Кононов был уволен после поражения от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что не ожидал, что болельщики «Спартака» готовы к ударам ниже пояса.