Экс-тренер «Спартака» Кузнецов уверен, что Кононов найдёт новое место работы
- РИА Новости
«Убеждён, что Олег Георгиевич справится и сможет вернуться к работе. Безусловно, у него много интересных идей, которые помогут российскому футболу», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что Кононову было непросто после отставки и оскорблений болельщиков. Тем не менее Кузнецов считает, что бывший главный тренер команды ещё поговорит с журналистами о своей работе.
Кононов был уволен после поражения от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ.
Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что не ожидал, что болельщики «Спартака» готовы к ударам ниже пояса.