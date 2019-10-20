Аленичев: не ожидал, что болельщики «Спартака» готовы к ударам ниже пояса

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о заявлениях фанатов красно-белых в адрес другого экс-наставника команды, Олега Кононова.
Аленичев: не ожидал, что болельщики «Спартака» готовы к ударам ниже пояса
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, клуб должен организовать работу с болельщиками, так как нельзя допускать подобных инцидентов.

«Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые. Сейчас в команде новый тренер, но где гарантии, что у него пойдёт в России как по маслу?» — сказал Аленичев.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков. 

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить