Аленичев: не ожидал, что болельщики «Спартака» готовы к ударам ниже пояса

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о заявлениях фанатов красно-белых в адрес другого экс-наставника команды, Олега Кононова.

«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, клуб должен организовать работу с болельщиками, так как нельзя допускать подобных инцидентов.

«Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, красно-белые. Сейчас в команде новый тренер, но где гарантии, что у него пойдёт в России как по маслу?» — сказал Аленичев.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом».