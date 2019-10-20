Тедеско надеется, что Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что полузащитник команды Роман Зобнин сможет восстановиться от травмы к матчу 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Не могу назвать точных сроков восстановления, но мы надеемся, что он вернётся в строй уже на следующей неделе», — приводит слова Тедеско РИА Новости.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Встреча с «Локомотивом» состоится 27 октября в 16:30.

Ранее Тедеско заявил, что полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от клуба.