Тедеско надеется, что Зобнин восстановится к матчу с «Локомотивом»
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- РИА Новости
«Не могу назвать точных сроков восстановления, но мы надеемся, что он вернётся в строй уже на следующей неделе», — приводит слова Тедеско РИА Новости.
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли с «Рубином» со счётом 0:0.
На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Встреча с «Локомотивом» состоится 27 октября в 16:30.
Ранее Тедеско заявил, что полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от клуба.