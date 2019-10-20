Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас
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- РИА Новости
«Спасибо за поддержку. Для команды сейчас непростая ситуация: пять поражений подряд. Возможно, поэтому стадион не был заполнен до конца. Но полные трибуны зависят от нас», — приводит слова Тедеско Sport24.
Он отметил, что красно-белым сейчас необходимо почувствовать уверенность в себе.
«Мы пытаемся найти правильные решения, хотим играть смелее», — сказал Тедеско.
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0.
На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Ранее Тедеско объяснил, почему назначил защитника Самуэля Жиго капитаном «Спартака» в матче с «Рубином».