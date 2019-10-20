Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поддержке команды болельщиками в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Спасибо за поддержку. Для команды сейчас непростая ситуация: пять поражений подряд. Возможно, поэтому стадион не был заполнен до конца. Но полные трибуны зависят от нас», — приводит слова Тедеско Sport24.

Он отметил, что красно-белым сейчас необходимо почувствовать уверенность в себе.

«Мы пытаемся найти правильные решения, хотим играть смелее», — сказал Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско объяснил, почему назначил защитника Самуэля Жиго капитаном «Спартака» в матче с «Рубином».