Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном «Спартака» в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему решил назначить защитника Самуэля Жиго капитаном команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«У нас многие могут быть лидерами. Одного выбрать непросто. Но я общался с командой, с Жиго, и мы решили, что капитан в позиции центрального защитника именно сейчас нам подходит. К тому же у меня появилось впечатление, что все в команде любят Самуэля», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно.