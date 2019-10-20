Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном «Спартака» в матче с «Рубином»
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- РИА Новости
«У нас многие могут быть лидерами. Одного выбрать непросто. Но я общался с командой, с Жиго, и мы решили, что капитан в позиции центрального защитника именно сейчас нам подходит. К тому же у меня появилось впечатление, что все в команде любят Самуэля», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0.
На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Ранее Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно.