Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о возможных трансферах клуба в ближайшее межсезонье.
Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно
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«Думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

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