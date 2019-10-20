Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о возможных трансферах клуба в ближайшее межсезонье.

«Думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Ранее Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ.