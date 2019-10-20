Тренер «Спартака» Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением относительно лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тренер «Спартака» Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ
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«У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, все команды находятся в равных условиях, но определяющим фактором для результата в любом случае является качество игроков.

«Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина», — сказал Тедеско.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

Ранее тренер «Спартака» объяснил, почему собрал команду в центральном круге после матча.

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