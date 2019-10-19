Тренер «Спартака» объяснил, почему собрал команду в центральном круге после матча

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» собрал игроков своей команды в центральном круге.

«Собрал футболистов, чтобы сказать им буквально несколько фраз, поскольку в раздевалке такой возможности уже не будет. Поблагодарил их за работу в течение всей недели. У команды есть дух и характер», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Прошедшая игра стала первой для немецкого специалиста на посту наставника красно-белых.

Ранее Тедеско заявил, что недоволен результатом «Спартака» в матче с «Рубином».