Тренер «Спартака» объяснил, почему собрал команду в центральном круге после матча
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«Собрал футболистов, чтобы сказать им буквально несколько фраз, поскольку в раздевалке такой возможности уже не будет. Поблагодарил их за работу в течение всей недели. У команды есть дух и характер», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Прошедшая игра стала первой для немецкого специалиста на посту наставника красно-белых.
Ранее Тедеско заявил, что недоволен результатом «Спартака» в матче с «Рубином».