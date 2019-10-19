Тедеско заявил, что недоволен результатом «Спартака» в матче с «Рубином»
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«Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
По его словам, в первом тайме спартаковцы позволяли сопернику слишком много владеть мячом, но во втором тайме у красно-белых немного поменяли игру, так как изменили манеру прессинга. Он также объяснил, почему решил сыграть по другой схеме.
«Всё дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», — сказал Тедеско.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с августа не пропустил ни одного мяча.