Тедеско заявил, что недоволен результатом «Спартака» в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По его словам, в первом тайме спартаковцы позволяли сопернику слишком много владеть мячом, но во втором тайме у красно-белых немного поменяли игру, так как изменили манеру прессинга. Он также объяснил, почему решил сыграть по другой схеме.

«Всё дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», — сказал Тедеско.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с августа не пропустил ни одного мяча.