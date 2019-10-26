«Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ

«Тамбов» одержал крупную победу над «Уфой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Тамбова» отличились Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (63-я) и Адесойе Ойеволе (66-я).

На 84-й минуте тамбовчане остались в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки.

«Тамбов» набрал 11 очков, но всё равно занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 16 очков.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.