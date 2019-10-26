«Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Тамбова» отличились Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (63-я) и Адесойе Ойеволе (66-я).
На 84-й минуте тамбовчане остались в меньшинстве после удаления Валерия Чуперки.
«Тамбов» набрал 11 очков, но всё равно занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 16 очков.
Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.