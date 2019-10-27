Первый успех Новикова, гол Н’Жье и незабитый пенальти Влашича: ЦСКА проиграл «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА на своём поле потерпел поражение от «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:1, а автором единственного гола стал вышедший на замену Клинтон Н’Жье. При этом в первом тайме хозяева имели отличный шанс вырваться вперёд, но Никола Влашич не реализовал пенальти. ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах, а «Динамо» одержало первую победу под руководством Кирилла Новикова.

В преддверии очного противостояния ЦСКА и «Динамо» находились не в самом лучшем расположении духа. Безвыигрышная серия армейцев во всех турнирах составляла четыре матча, а поражение от «Ференцвароша» практически перечеркнуло их шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Их соперники и вовсе находились на предпоследней строчке в турнирной таблице РПЛ и не побеждали в семи встречах подряд. Последний успех бело-голубых был датирован 24 августа, когда они взяли верх над «Тамбовом» в седьмом туре.

Но если бело-голубые уже успели провести локальную революцию и отправить в отставку как главного тренера Дмитрия Хохлова, так и спортивного директора Романа Орещука, то о возможных изменениях в стане красно-синих стали усиленно говорить только в последнее время. Так, многие посчитали, что причина неудач кроется в наставнике армейцев Викторе Гончаренко, вследствие чего пошли разговоры о его возможном уходе со своего поста. Причём критиков не смущали ни кадровые проблемы команды, ни высокое место в рейтинге чемпионата.

Поэтому для ЦСКА московское дерби имело как минимум такое же значение, как для «Динамо». Если гостям очки были нужны для сохранения прописки в высшем дивизионе, то хозяевам — для выхода в Лигу чемпионов. По информации в СМИ, в настоящее время коллектив Евгения Гинера испытывает серьёзные финансовые затруднения, а денежная премия за выход в главный клубный турнир Старого Света может помочь ему остаться на плаву.

Стартовые составы не стали откровением для болельщиков и экспертов, но всё же в них было на что обратить внимание. Так, Гончаренко в очередной раз предпочёл юного Вадима Карпова приобретённому летом Звонимиру Шарлии, а Яка Бийол появился в основе с первых минут. Правда, новоиспечённый форвард занял место не в линии атаки, а на своей привычной позиции в центральной зоне. При этом в запасе вновь остался Георгий Щенников. В последний раз левый защитник выступал в мае, после чего долго восстанавливался после тяжёлой травмы.

Как и Гончаренко, Кирилл Новиков сделал выбор в пользу схемы с тремя центральными защитниками. При этом он удивил присутствием в числе одиннадцати стартовых игроков Ивана Ордеца, до настоящего момента лишь раз выходившего с первых минут. Атакующий треугольник составили Кирилл Панченко, Себастьян Шиманьски и Сильвестр Игбун, а дорогостоящие Максимилиан Филипп и Клинтон Н’Жье остались на скамейке.

К удивлению местных болельщиков, первые минуты гости провели увереннее. Бело-голубые организовали высокий прессинг и максимально затруднили противнику переход на чужую половину. Армейцы больше контролировали мяч, но делали это преимущественно на своей трети и не помышляли о серьёзных атаках.

После первых 15 минут ситуация изменилась. Подопечные Гончаренко сразу провели две опасные контратаки, на острие которых оказался Фёдор Чалов. Сначала нападающий молодёжной сборной России пробил из-за пределов штрафной, а затем заработал пенальти. Он вошёл в штрафную и эффектно «раскачал» Владимира Рыкова, заставив ударить его по ноге. Главный арбитр Сергей Карасёв изначально не заметил нарушения правил, но после просмотра видеоповтора указал на точку.

В нынешнем сезоне ЦСКА испытывает огромные проблемы с реализацией 11-метровых, что в очередной раз проявилось в игре с «Динамо». До настоящего момента Чалов уже успел не воспользоваться двумя подобными шансами, вследствие чего ответственность на себя взял Никола Влашич. Хорват пробил в правый от вратаря угол, но мяч прошёл рядом со штангой.

Изначально могло показаться, что эта неудача сильно повлияет на моральное состояние коллектива Гончаренко, но тот, наоборот, взял ситуацию под контроль. Красно-синие стали чаще задействовать Марио Фернандеса, свой козырь, и всё большими силами переходить на половину противника. ЦСКА не стеснялся играть с крайне высокой линией обороны, за что чуть не поплатился. Карпов ошибся в центре, но Панченко не смог трансформировать это в опасный прорыв.

Концовка тайма не стала откровением. Игроки много боролись и пытались совершать быстрые рейды к воротам друг друга, но создать опасные моменты не получалось. Так, за первые 45 минут обе команды нанесли суммарно десять ударов, но ни один из них так и не попал в цель. При этом восемь из них пришлись на долю хозяев.

В дебюте второго тайма могло показаться, что у хозяев снова начали возникать проблемы, которые преследуют их на протяжении всего сезона. Из-за крайне энергозатратного стиля игры армейцы как будто начали уставать, что привело к участившимся опасным моментам у ворот Игоря Акинфеева. Активнее остальных был всё тот же Панченко, но его забросы в штрафную оказывались безадресными, а дальний выстрел Шиманьски парировал голкипер.

ЦСКА же ответил опасным ударом головой в исполнении Игоря Дивеева, а также имел все основания рассчитывать на второй пенальти. Всё тот же Рыков в подкате остановил прорыв Ахметова в штрафную, но мяч угодил ему в руку. Карасёв сделал вывод, что действия защитника не были умышленными, и оставил эпизод без внимания.

Если у «Динамо» ощущалось отсутствие креатива в центре поля, то у ЦСКА была заметна нехватка исполнителей в атаке. Одному Чалову было крайне сложно цепляться за мяч, а оживить игру смогло лишь появление на поле Арнора Сигурдссона. Исландец в одиночку осуществил сразу несколько опасных прорывов к воротам Шунина. В ходе самого опасного из них он оказался на правом крае, вошёл в штрафную и прострелил на дальнюю штангу. Фёдор не поверил в партнёра и даже не попытался замкнуть передачу.

Но в этот вечер с заменой угадал Новиков. За десять минут до окончания основного времени он выпустил Н’Жье, которому было суждено стать главным героем встречи. Роман Нойштедтер исполнил филигранный заброс в штрафную, а камерунец в одно касание переиграл вратаря. При этом три минуты спустя Клинтон мог оформить дубль, но Акинфеев чудесным образом спас свою команду.

В оставшееся время ЦСКА пытался восстановить паритет, но не смог создать опасных моментов у ворот Шунина. Как и весь матч, «Динамо» отбивалось большими силами, а хозяевам явно не хватало креатива и точности при исполнении последних передач. Армейцы много ошибались в коротких пасах, а на втором этаже не могли сражаться с высокорослыми защитниками соперника.

ЦСКА потерпел своё четвёртое поражение в чемпионате России и отстал от «Зенита» на шесть очков. Подопечные Гончаренко крайне неудачно выступили в октябре, проиграв четыре раза и лишь раз сыграв вничью. Что касается «Динамо», то коллектив поднялся на 13-е место и продемонстрировал серьёзный прогресс. Под руководством Новикова коллектив набрал четыре очка в двух встречах.