Хет-трик американца из «Челси», рекорд Левандовски и поражение команды Слуцкого: события дня в европейском футболе

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич забил три мяча в ворота «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля». «Ювентус» без Криштиану Роналду в составе не смог обыграть «Лечче», а «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого неожиданно уступил «Ден Хаагу». Форвард «Баварии» Роберт Левандовски первым в истории Бундеслиги отличился в девяти стартовых турах, а соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов синхронно потеряли очки. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Успех «Манчестер Сити» и хет-трик Пулишича

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают преследование ушедшего в отрыв «Ливерпуля». В 10-м туре «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Астон Виллу» и сократил отставание от лидера до трёх очков. Для «горожан» этот успех стал девятым подряд в противостоянии с «львами», а помешать им не смогло даже удаление Фернандиньо на 87-й минуте.

В центре внимания вновь оказался Рахим Стерлинг. В нынешнем сезоне он выступает на высочайшем уровне, что подтверждает его результативность. Так, на 46-й минуте хавбек открыл счёт и забил свой 13-й мяч в 14 последних матчах. Достаточно отметить, что ни один футболист АПЛ не может похвастаться такими достижениями.

В оставшееся время точными ударами отметились Давид Сильва и Илкай Гюндоган, а Кевин де Брёйне отдал очередную передачу. Для бельгийца она стала уже девятой в чемпионате, что помогло ему выйти в лидеры по системе «гол + пас» (2 + 9). На один балл меньше у Джейми Варди (9 + 1) из «Лестера» и его одноклубника Серхио Агуэро (8 + 2).

Однако главным героем дня в Туманном Альбионе стал Кристиан Пулишич. В матче с «Бёрнли» он разразился тремя голами за 36 минут и не только принёс победу «Челси», но и установил сразу несколько достижений. Так, он стал первым американцем, отличившимся в футболке «аристократов», и представителем 36-й страны, когда-либо забивавшим за коллектив. При этом до него хет-трик в АПЛ оформлял лишь один представитель Соединённых Штатов — в январе 2012-го эта планка покорилась экс-хавбеку «Фулхэма» Клинту Демпси.

Преимущество лондонцев до разгромного довёл точный удар Виллиана, но в самой концовке подопечные Фрэнка Лэмпарада позволили хозяевам сократить разницу в счёте. За четыре минуты Джей Родригес и Дуайт Макнил дважды поразили ворота Кепы Аррисабалаги, но не спасли «Бёрнли» от поражения. После этого в послужном списке коллектива так и осталась одна победа в 12 матчах с синими.

«Ювентус» без Роналду и гол экс-футболиста «Интера» своей бывшей команде

В Италии лидеры Серии А синхронно недосчитались очков в девятом туре. Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри предоставил отдых лидеру своего коллектива Криштиану Роналду и мгновенно поплатился за это. «Старая синьора» неожиданно сыграла очень блёкло и не смогла обыграть одного из аутсайдеров первенства — «Лечче».

Туринцы нанесли 25 ударов по воротам Габриэла, но лишь четыре из них пришлись в створ. При этом впервые мяч оказался в сетке ворот хозяев уже в первой половине, но гол Гонсало Игуаина был отменён после просмотра видеоповтора. Таким образом, аргентинец не смог отпраздновать свой 200-й мяч в чемпионате Италии и 100-й — за «Ювентус», а после финального свистка был доставлен в больницу. В результате столкновения с вратарём оппонента он получил травму головы.

Отличиться «бьянконери» смогли лишь на 50-й минуте. Пауло Дибала реализовал 11-метровый за жёсткий фол против Миралема Пьянича на границе штрафной. Примечательно, что в этом эпизоде также не обошлось без системы VAR. Ответ «Лечче» не заставил себя долго ждать. Шесть минут спустя Маттейс де Лигт сыграл рукой в собственной штрафной, а Марко Манкозу точно пробил с «точки».

В случае успеха «Интер» мог обойти своего конкурента и возглавить турнирную таблицу, но не сумел взять верх над «Пармой». Основные события развернулись в период с 23-й по 30-ю минуту. Антонио Кандрева вывел хозяев вперёд, после чего на авансцену вышел экс-футболист «нерадзурри» Янн Карамо. Сначала форвард отметился красивым ударом из-за пределов штрафной, а затем ассистировал Жервиньо.

Статус-кво восстановил Ромелу Лукаку. Изначально взятие ворот не было засчитано, но система VAR восстановила справедливость. Таким образом, бельгийский гренадёр стал первым за 10 лет игроком «Интера» с шестью голами в девяти первых матчах в Серии А. В последний раз такое удавалось аргентинцу Диего Милито.

Настоящим героем дня стал тренер «Дженоа» Тиагу Мотта. Наставник лишь 22 октября возглавил команду, а спустя пять дней вошёл в историю. Так, во встрече с «Брешией» каждый из выходивших на замену в составе генуэзцев футболистов отметился голом, чего ранее ни разу не происходило в Серии А.

Сенсационное поражение «Витесса» и гол 17-летнего форварда

Нидерландский «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого неожиданно уступил одному из аутсайдеров Эредивизи «АДО Ден Хааг». В преддверии этой встречи хозяева имели в своём активе серию из четырёх побед, в то время как гости не знали вкуса успеха на протяжении последних пяти игр.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Ден Хаага», которому потребовалось всего 5 минут 23 секунды, чтобы дважды поразить ворота Ремко Пасвера. В последний раз «цапли» радовали подобной скорострельностью на выезде в 1965 году в противостоянии с «Утрехтом». В нынешнем матче первым мяч в сетку отправил юный Крисенсио Саммервилл, ставший самым молодым автором гола в истории Эредивизи. Так, на момент встречи с «Витессом» ему было 17 лет и 361 день.

Неудачи «Лейпцига» и «Байера»

Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате Германии до четырёх матчей. В гостях «Лейпциг» потерпел поражение от «Фрайбурга», пропустив решающий мяч на 90-й минуте. Его забил Нильс Петерсен, ставший новым рекордсменом Бундеслиги по числу голов после выхода на замену (22). Пилюлю подопечным Юлиана Нагельсмана немного подсластил точный удар Лукаса Клостермана на второй компенсированной минуте.

Оппонент «Локомотива» не смог сломить сопротивление «Вердера». «Байер» вышел вперёд на четвёртой минуте, но затем оказался в роли догоняющего. Милоту Рашице и Дэви Классену потребовалось восемь минут, чтобы вывести свой коллектив вперёд. Восстановил равновесие Лукас Аларио, отличившийся после передачи Карима Беллараби. Немецкий вингер не только отметился результативным пасом, но и установил рекорд лиги по числу навесов за игру (20).

Тем временем рекордом отметился и Роберт Левандовски. Форвард «Баварии» забил победный мяч в игре с «Унионом» и первым в истории Бундеслиги отличился во всех девяти стартовых турах первенства.

Первая победа «Лиона» с августа и уверенность Облака

Вместе с тем другие соперники россиян в Лиге чемпионов начинают выходить из кризиса. Так, французский «Лион» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в Лиге 1. В 11-м туре «ткачи» взяли верх над «Метцем», впервые набрав три очка с 16 августа.

В отличие от французов испанский «Атлетико» не побеждал в национальном первенстве на протяжении трёх встреч. Долгожданный успех пришёлся на дуэль с «Атлетиком» из Бильбао. Сауль и Альваро Мората записали на свой счёт по голу, а Анхель Корреа дважды выступил ассистентом. До этого лишь Коке удавалось отметиться двумя результативными передачами в одной игре в 2019 году.

Ян Облак вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. В последних встречах он отразил 18 из 19 ударов, пропустив лишь после удара со штрафного в исполнении хавбека «Валенсии» Дани Парехо.