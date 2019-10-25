Волевая победа «Арсенала», три удаления в Ренне и дубль Яремчука за «Гент»: главные события игрового дня Лиги Европы

«Арсенал» в концовке матча вырвал победу над «Викторией Гимарайнш» благодаря двум точным ударам со штрафных в исполнении Пепе. Во французском Ренне судья показал сразу три красные карточки, а хозяева проиграли «Клужу». А украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук оформил дубль и спас свою команду от поражения в игре с «Вольфсбургом». RT рассказывает о главных событиях игрового дня Лиги Европы.

Шотландские страсти «Ромы» и «Лацио»

Отчётный игровой день получился крайне неудачным для итальянских команд. Оба римских коллектива завершили его с плохим настроением. Для начала «Рома» на 95-й минуте упустила дома важнейшую победу над мёнхенгладбахской «Боруссией». Подопечные Паулу Фонсеки вышли вперёд в середине первого тайма благодаря точному удару Николо Дзаньоло и спокойно удерживали минимальное преимущество в счёте.

Но уже в добавленное время на помощь гостям пришёл шотландский судья Уильям Коллум. Он посчитал, что мяч в штрафной попал в руку Крису Смоллингу, и указал на «точку», хотя на повторе видно: снаряд угодил футболисту в лицо. Ларс Штиндль представившимся шансом с удовольствием воспользовался и лишил «Рому» победы.

На этом шотландские злоключения итальянских команд не закончились. Следом «Лацио» потерпел поражение в Глазго от «Селтика». Причём римляне также ушли на перерыв, ведя в счёте, но во втором тайме позволили сопернику перехватить инициативу и в результате пропустили ответный мяч. А на 89-й минуте защитник Кристофер Жюльен головой замкнул подачу с углового флажка и принёс хозяевам волевую победу.

Английское везение

Не в пример лучшие результаты продемонстрировали клубы из Англии. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вулверхэмптон» дружно одержали победы. При этом английским грандам пришлось по-настоящему потрудиться. В частности, манкуниацы провели крайне невзрачный матч с «Партизаном». Большую часть встречи преимуществом владел вице-чемпион Сербии, а маститые гости практически не угрожали чужим воротам.

«МЮ» за всю игру нанёс лишь один удар в створ, и он, по иронии судьбы, оказался победным. Незадолго до перерыва Брендона Уильямса сбили в штрафной, а Антони Марсьяль реализовал пенальти. К слову, восстановившийся от травмы француз попал в основу впервые с августа.

Манкунианцы же не только прервали безвыигрышную серию, составлявшую шесть матчей во всех турнирах, но и одержали первую победу на выезде за 12 встреч.

Ещё сложнее пришлось «Арсеналу» в домашнем матче с «Викторией Гимарайнш». Хозяева пропустили уже на восьмой минуте, но отыгрались усилиями Габриэла Мартинелли. Причём молодой бразильский талант забил третий мяч в текущем розыгрыше ЛЕ и пятый во всех турнирах.

Однако «Арсенал» моментально пропустил снова, подарив мяч сопернику в центре поля. В результате ход встречи с ног на голову перевернул Николя Пепе. Новичок лондонцев вышел на замену за 15 минут до финального свистка и успел забить два мяча невероятными ударами со штрафных. Победу «Арсенал» вырвал на 92-й минуте. Так «канониры» выиграли третий матч на групповом этапе и возглавляют квартет F.

Наконец, ещё одну волевую победу в копилку английского футбола принёс «Вулверхэмптон». Коллектив Нуну в Братиславе пропустил от «Слована» уже на 11-й минуте, но после перерыва отличился дважды и набрал важнейшие три очка.

Французский провал

А неудачи в этот вечер терпели не только итальянские команды, но и французские. И если «Рома» с «Лацио» допустили осечки в матчах с достаточно крепкими коллективами, то «Ренн» с «Сент-Этьеном» разжились всего одним очком в противостоянии с явно уступающими в классе «Клужем» и «Александрией». Причём обе команды играли дома.

Для начала «Сент-Этьен» разошёлся миром со скромной украинской «Александрией». Не спас хозяев даже быстрый мяч Габриэла Силвы уже на восьмой минуте. Защитник подключился к атаке и классным ударом прошил Юрия Панькива. К сожалению для местных болельщиков, вскоре бразилец в подкате отправил мяч в собственные ворота. Больше счёт на табло не менялся. После трёх туров в активе обеих команд по два балла.

А чуть позже «Ренн» умудрился уступить «Клужу». Причём хозяева уже на пятой минуте остались без основного вратаря после фола последней надежды со стороны Эдуарда Менди. На скамейке запасных у команды находился лишь 16-летний Пепе Боне, но выбора у тренерского штаба не было, и юниора пришлось экстренно бросать в бой.

В результате Боне пропустил первым же ударом, но в возрасте 16 лет и 254 дней стал самым молодым вратарём в истории турнира. А в начале второго тайма «Ренн» вовсе остался вдевятером. Ещё одну прямую красную получил Эдуардо Камавинжа. Правда, в концовке судья удалил уже футболиста гостей, но времени на то, чтобы отыграться, у подопечных Жюльена Стефана не оставалось.

Мирные исходы «Динамо» и «Карабаха»

Со счётом 1:1 закончился и матч ещё одной украинской команды. Впрочем, киевское «Динамо» домашняя ничья с «Копенгагеном» вряд ли порадовала, ведь бело-голубые не смогли выиграть во второй встрече кряду, а победа выводила бы их на первое место в группе B.

Уже на второй минуте киприот Пиерос Сотириу вывел гостей вперёд и прервал семиматчевую серию киевлян без пропущенных мячей. Отыграться хозяевам удалось сразу после перерыва: Артём Шабанов головой замкнул подачу со стандарта.

Лишь ничьей довольствовался и азербайджанский «Карабах», в прошлом туре на выезде разгромивший «Дюделанж». После этого подопечные Гурбана Гурбанова рассчитывали на домашнюю победу над прямым конкурентом АПОЭЛ, но довольствовались ничьей.

Хозяевам не помог даже быстрый мяч, забитый уже на 13-й минуте. Но гостям ещё до перерыва удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала им помог защитник азербайджанцев Максим Медведев, который срезал снаряд в собственные ворота, а затем уже нападающий кипрской команды Линус Халлениус отличился на последней минуте тайма. После перерыва «Карабах» быстро восстановил статус-кво на табло, но на большее его не хватило. Тем не менее именно азербайджанский коллектив после третьего тура занимает второе место в группе А, на одно очко опережая «Дюделанж» и на два — АПОЭЛ.

А вот «Астане» плей-офф Лиги Европы в текущем сезоне, кажется, не светит. Чемпион Казахстана потерпел разгромное поражение с теннисным счётом в Алкмаре — 0:6. Причём гости сохраняли свои ворота в неприкосновенности почти до самого перерыва, но пропустили дважды, а в концовке окончательно рассыпались. Третий проигрыш подряд фактически поставил крест на дальнейших перспективах команды.

Герой дня

Отчётный игровой день получился особенным для украинских футболистов и тренеров. «Александрия» увезла почётную ничью из Франции. «Ференцварош» Сергея Реброва обыграл ЦСКА благодаря голевой передаче Александра Зубкова.

Но, пожалуй, ярче всех выступил нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук. К середине первого тайма его команда уступала «Вольфсбургу» — 0:2 и, казалось, смирилась с поражением. Однако украинский легионер сдаваться не собирался. Для начала он великолепным ударом из-за пределов штрафной возродил интригу.

А уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Яремчук собственноручно спас «Гент» от поражения. После навеса с фланга форвард перевёл мяч в ближний угол. В целом текущий сезон получается для Романа по-настоящему выдающимся, ведь он записал на свой счёт уже 14 голов во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.