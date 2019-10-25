«Селтик» победил «Лацио» в матче ЛЕ благодаря голу на 89-й минуте
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Встреча, прошедшая на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Лацио» забил первым. На 40-й минуте отличился Мануэль Лаццари.
«Селтик» ответил голами Райана Кристи и Кристофера Жюльена, забивших на 67-й и 89-й минутах.
В четвёртом туре «Лацио» на своём поле примет «Селтик». Матч пройдёт 7 ноября.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи.