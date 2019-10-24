«Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над португальской «Виторией» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи
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Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:2.

«Витория» забила первой. Уже на девятой минуте отличился Маркус Эдвардс. «Канониры» восстановили паритет на 32-й минуте после гола Габриэла Мартинелли, однако спустя пять минут «Витория» снова вышла вперёд. Гол в активе Бруно Дуарте.

Одержать победу «Арсеналу» помог дубль Николя Пепе, сравнявшего счёт на 80-й минуте и забившего победный мяч на 90-й минуте. 

В четвёртом туре «Витория» на своём поле примет «Арсенал». Матч пройдёт 7 ноября.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы.

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