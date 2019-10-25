16-летний футболист «Ренна» Бонет стал самым молодым голкипером в истории, сыгравшим в ЛЕ

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Голкипер французского футбольного клуба «Ренн» Пепе Бонет стал самым молодым игроком своего амплуа, принявшим участие в матче Лиги Европы, за всю историю турнира.
16-летний футболист «Ренна» Бонет стал самым молодым голкипером в истории, сыгравшим в ЛЕ
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Как сообщает официальная страница соревнования в социальной сети Twitter, Бонет вышел на поле в поединке третьего тура группового раунда ЛЕ с румынским «Клужем» в возрасте 16 лет и 254 дней.

Пепе начинал встречу с «Клужем» на скамейке запасных «Ренна», но был вынужден выйти на замену уже на восьмой минуте из-за удаления основного голкипера французов Эдуара Менди. Спустя минуту после своего появления на поле Бонет пропустил мяч, оказавшийся единственным в матче, — «Ренн» потерпел поражение со счётом 0:1.

Для Бонета матч с «Клужем» стал первым в карьере за основную команду «Ренна». Ранее 16-летний вратарь трижды попадал в заявку на матчи Лиги 1, а сезон-2019/20 он начинал в дублирующем составе клуба, выступающем в пятом по значимости дивизионе французского чемпионата.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» разгромила «Дюделанж» из Люксембурга в матче Лиги Европы.

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