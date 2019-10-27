Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 14-го тура РПЛ

Определились стартовые составы московских ЦСКА и «Динамо» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба армейцев, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Вадим Карпов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Никола Влашич и Фёдор Чалов.

Бело-голубые огласили следующий состав: Антон Шунин, Заурбек Плиев, Владимир Рыков, Григорий Морозов, Иван Ордец, Шарль Каборе, Константин Рауш, Себастьян Шиманьски, Роман Нойштедтер, Кирилл Панченко и Сильвестр Игбун.

Встреча состоится 27 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30.

Ранее экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что ЦСКА не находится в кризисе.