«Раньше не хватало веры в себя»: что говорили игроки и тренеры после победы «Динамо» над ЦСКА

Приход Кирилла Новикова на пост наставника «Динамо» оживил команду и помог ей сплотиться. Об этом заявил вратарь бело-голубых Антон Шунин после победы над ЦСКА со счётом 1:0 в матче 14-го тура РПЛ. По его словам, специалист уделяет особое внимание тактике соперника, что позволило добиться результата дерби. В свою очередь, наставник «Динамо» отметил значимость нынешнего успеха для команды, находящейся внизу турнирной таблицы. А его визави Виктор Гончаренко указал на низкую реализацию моментов у своих подопечных и их усталость в связи с плотным графиком.

«Нужно вылезать наверх»

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, проходившая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 85-й минуте стал нападающий Клинтон Н'Жье.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков остался доволен выступлением своих подопечных. Он подчеркнул, что его команда в настоящий момент находится в непростом положении, в связи с чем победа с любым счётом является положительным результатом.

«Тяжелейшая игра, но очень рад, что мы выиграли. Считаю, что заслужили эту победу. Для нас не стало неожиданностью, что ЦСКА поменял опорную зону — тренер для того и есть в команде, чтобы её отрабатывать. Но мы были готовы ко всему», — заявил наставник.

Стоит отметить, что победа над армейцами позволила «Динамо» подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ и покинуть зону вылета.

Многие отметили, что в первом тайме у подопечных Виктора Гончаренко было территориальное преимущество над соперником. Однако Новиков опроверг данное предположение, отметив, что инициатива на поле принадлежала обеим командам в равной степени.

«Я не увидел, чтобы нас задавили. Не могу сказать, что «Динамо» как-то перестроилось по ходу игры. Она как складывалась с первых минут, так и шла. Были эпизоды, когда обе команды были близки к голу. Но сегодня забили мы, и мы выиграли», — добавил он.

Кроме того, тренер положительно оценил работу новичков «Динамо».

«Взаимодействие улучшается, каждому хочется больше. Но можем играть значительно лучше. Что касается травмированных, то возвращения Паршивлюка пока не ожидаем, а вот Калинина и Шунича — да. Филипп в общей группе, рассчитывали на него сегодня, но игра подсказывала, что нужен быстрый футболист в атаку. Выпустили Н'Жье», — заключил специалист.

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Для Новикова встреча с ЦСКА стала вторым матчем у руля бело-голубых. Несмотря на столь непродолжительный срок, футболисты оценили положительную динамику в развитии команды. В частности, вратарь Антон Шунин рассказал, что нынешний наставник уделяет особое внимание тактике будущего соперника.

«Проблемные вторые таймы ЦСКА объяснимы — они проводят по три матча за неделю. В первой половине матча соперник много прессинговал, создавал моменты. Мы выдержали этот шквал, а затем сумели показать свою игру. Последние 15—20 минут провели неплохо, стало многое получаться. Вышел быстрый Клинтон, и удалось забить. Любая победа важна, ведь мы находимся внизу таблицы. Мы очень тщательно разбираем соперников, и нам это очень помогает. Уже вторую игру видна мысль от Новикова, будем дальше двигаться в этом направлении. Нам нужно вылезать наверх», — заявил голкипер.

Кроме того, он признался, что по-прежнему рассчитывает на вызов в сборную.

«Постараюсь сделать всё для того, чтобы вернуться в национальную команду. У меня был непростой момент с травмой, но сейчас чувствую себя гораздо лучше», — добавил Шунин.

Победа над ЦСКА значительно прибавила игрокам «Динамо» оптимизма. По словам нападающего Кирилла Панченко, команда подошла к дерби в хорошей физической форме, а его положительный исход стал результатом правильно выбранной тактики.

«В концовке смогли прибавить и забить. Знали, что с ЦСКА придётся много обороняться, за владение мячом очки не дают. Сегодня провели хороший матч. У нас появилась мысль в игре, появились моменты. С каждой неделей должны прибавлять», — уверен Панченко.

С одноклубником был солидарен и защитник Владимир Рыков.

«Могли забивать ещё. Эмоционально Новиков встряхнул команду и поднял. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер. Схему поменяли. Возможно, это и временное явление, но, если есть результат, надо гнуть свою линию», — сказал футболист.

Значимость нынешней победы оценил и защитник Роман Нойштедтер. По его мнению, «Динамо» владело преимуществом и имело возможность увеличить разрыв в счёте.

«Наверное, со стороны игра не так хорошо смотрелась. Но мы счастливы, что победили, и, думаю, болельщики так же рады результату, как и мы. Новиков ставил нам тактику, в соответствии с которой все работают друг за друга. Нам комфортно на тех позициях, где мы играем. А раньше не хватало веры в себя. Победить на выезде у ЦСКА — важный этап», — рассказал Нойштедтер.

В свою очередь, Н'Жье положительно оценил действия на поле обеих команд. По его словам, наиболее интенсивной получилась концовка матча.

«У нас были хорошие возможности забить. К счастью, одним моментом удалось воспользоваться, и я реализовал такой важный гол. Затем у меня был ещё один эпизод, но всегда сложнее, когда нужно очень быстро принимать решение. Видел, что вратарь упал, но пробил неправильно», — рассказал камерунец.

«Это закалка, которую мы должны пройти»

Поражение от «Динамо» увеличило безвыигрышную серию ЦСКА до четырёх матчей. Несмотря на это, главный тренер Виктор Гончаренко отметил, что команда выбрала свою тактику и будет её придерживаться.

«Зрелость к футболистам приходит после таких матчей. Если открутим назад полтора года, то Ахметов мало выходил на поле, Обляков не всегда играл все 90 минут в «Уфе» и так далее. Это закалка, которую мы должны пройти. Да, фанатам тяжело это принять, но такая ситуация есть. Мы идём по этому пути и не свернём», — заявил специалист.

Подводя итоги столичного дерби, он посетовал на упущенные возможности, которые стоили его команде победы.

«В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первыми, чтобы развернуть игру в свою пользу. Мы не использовали те шансы, которые у нас были. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, перестали контролировать мяч и ждали, что предложит соперник. В результате пропустили. Забили бы мы — довели бы до победы», — уверен наставник.

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На 22-й минуте первого тайма полузащитник Никола Влашич не сумел реализовать пенальти в ворота Шунина. По мнению Гончаренко, этот эпизод стал одним из ключевых в нынешней встрече.

«Это стало точкой отсчёта. Тяжело играть, когда эта мысль сидит у тебя в голове. Если идёт чёрная полоса, то она касается и 11-метровых», — добавил Гончаренко.

В то же время одной из главных причин неудачи он назвал усталость подопечных в связи с выступлением в Лиге Европы.

«По поводу смены опорной зоны — нам нужно делать какую-то ротацию: график с играми через два дня на третий непростой, мы не можем выходить одним составом. Сегодня предпочли такой вариант. Знали, что у «Динамо» опасные стандартные положения, да и Облякову с Ахметовым нужно дать паузу. Может, Ильзату было бы проще действовать в атаке», — заключил тренер.

После очередного поражения в стане армейцев царило разочарование. Тем не менее, несмотря на неудачу, футболисты поддержали Гончаренко и выразили ему своё доверие.

«Была хорошая и жёсткая игра. Это дерби. У нас были моменты, но не смогли забить. К сожалению, пока в этом наша проблема. Что касается того, что не реализовываем пенальти, то это всегда лотерея. Можно бить удачно, можно не очень. Сегодня не повезло. Но мы уверены в Гончаренко на 100%. Мы все — одна команда, поэтому работаем вместе», — рассказал полузащитник Кристиян Бистрович.

В то же время красно-синие не теряют оптимизма. Так, полузащитник Яка Бийол выразил надежду, что его команда в скором времени сможет прервать серию неудач.

«Стараемся находить что-то хорошее в каждой встрече. У нас много моментов! Остаётся только забить. Когда ты ведёшь даже 1:0, это уже совсем другая игра. В первых таймах мы всегда доминируем, действуем лучше, но всё никак не можем реализовать гол. Обязательно сделаем это в следующем матче. У нас уже были такие же серии, это тяжело, но нужно прийти в себя. Даже тренироваться непросто, когда такие результаты. Мы растём как команда, и всё должно прийти со временем», — уверен словенец.

Схожую точку зрения выразил и защитник Звонимир Шарлия.

«Я сыграл всего несколько минут, но я увидел, что «Динамо» — очень хороший, сильный и агрессивный клуб. У них новый тренер, всё меняется в таких ситуациях. И сейчас они хороши. А мы находимся в сложной ситуации из-за отсутствия побед. Но будем работать, будем работать усерднее, чем когда-либо, и вернёмся», — заявил футболист.