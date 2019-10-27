Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» высказал мнение о неудачных выступлениях полузащитника команды Николы Влашича.

«Если идёт чёрная полоса, она идёт во всех эпизодах. Можно вспомнить и как Фёдор Чалов не очень хорошо работал с мячом. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь «Реал», ты взлетаешь очень высоко, но стоит упасть глубоко, чтобы вернуться. Иногда за чёрной полосой идёт взлётная», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Влашич не сумел реализовать пенальти, назначенный в первом тайме матча с «Динамо, который в итоге завершился поражением ЦСКА со счётом 0:1.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо».