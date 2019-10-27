Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первыми, чтобы развернуть игру в свою пользу. Мы не использовали те шансы, которые у нас были. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, перестали контролировать матч и ждали, что предложит соперник. В результате пропустили. Игра шла до гола. Забили бы мы — довели бы до победы», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он отметил, что ему пришлось прибегнуть к ротации состава, особенно в центре поля, из-за непростого графика.

ЦСКА на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 0:1, пропустив на 85-й минуте.

Ранее Юрий Сёмин рассказал, чего не хватало «Локомотиву» в матче со «Спартаком».