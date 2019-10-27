Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первыми, чтобы развернуть игру в свою пользу. Мы не использовали те шансы, которые у нас были. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, перестали контролировать матч и ждали, что предложит соперник. В результате пропустили. Игра шла до гола. Забили бы мы — довели бы до победы», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он отметил, что ему пришлось прибегнуть к ротации состава, особенно в центре поля, из-за непростого графика.

ЦСКА на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 0:1, пропустив на 85-й минуте.

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