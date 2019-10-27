Сёмин рассказал, чего не хватало «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение команды от столичного «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин рассказал, чего не хватало «Локомотиву» в матче со «Спартаком»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, пропустили первую контратаку, хотя могли не допустить её… Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное — желание победить», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что был удивлён тем, что у игроком «Локомотива» жажда к победе была не столь сильной, особенно во втором тайме.

«На сложнейший матч в Турине все свои ошибки сбрасывать нельзя. Наверное, нужно подумать нам всем: мы сыграли плохой матч, плохо боролись. Поэтому и пропустили три мяча. Результат остаётся результатом. Будем думать и поправлять свои дела в дальнейшем», — добавил специалист.

«Локомотив» на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 0:3, пропустив все три мяча во втором тайме.

Ранее Доменико Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив».

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