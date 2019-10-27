Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив»
  • РИА Новости

«Очень рад, что сегодня удалось победить. Однако, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счёт 3:0 и отрывать его от контекста, от характера футбола, можно подумать, что всё было идеально. Но это не так!» — цитирует специалиста  «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белым ещё предстоит работать над многими моментами в игре, о которых также шла речь в раздевалке.

«Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне и самоотверженности и слаженности всего коллектива», — сказал Тедеско.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее пресс-служба «Спартака» пошутила над «Локомотивом» после матча 14-го тура РПЛ.

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