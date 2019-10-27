Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив»
- РИА Новости
«Очень рад, что сегодня удалось победить. Однако, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счёт 3:0 и отрывать его от контекста, от характера футбола, можно подумать, что всё было идеально. Но это не так!» — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он отметил, что красно-белым ещё предстоит работать над многими моментами в игре, о которых также шла речь в раздевалке.
«Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне и самоотверженности и слаженности всего коллектива», — сказал Тедеско.
«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее пресс-служба «Спартака» пошутила над «Локомотивом» после матча 14-го тура РПЛ.