Тренер Новиков: «Динамо» заслужило победу в матче с ЦСКА

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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Тренер Новиков: «Динамо» заслужило победу в матче с ЦСКА
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Тяжелейшая игра. Рады победе, считаем, что заслужили её», — приводит слова Новикова Sport24.

По его словам, «Динамо» было готово к перестановкам армейцев в опорной зоне. Он также отметил улучшение взаимодействия игроков бело-голубых.

«Инициатива переходила от одной команды к другой. Я не увидел, чтобы нас задавили. Не могу говорить, что как-то перестроились по ходу игры. Она как складывалась с первых минут, так и шла. Были эпизоды, когда и мы были близки к голу, и ЦСКА. Сегодня мы забили и выиграли», — сказал Новиков.

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 1:0.

Ранее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о неудачных выступлениях полузащитника команды Николы Влашича.

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