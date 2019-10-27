Тренер Новиков: «Динамо» заслужило победу в матче с ЦСКА
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- РИА Новости
«Тяжелейшая игра. Рады победе, считаем, что заслужили её», — приводит слова Новикова Sport24.
По его словам, «Динамо» было готово к перестановкам армейцев в опорной зоне. Он также отметил улучшение взаимодействия игроков бело-голубых.
«Инициатива переходила от одной команды к другой. Я не увидел, чтобы нас задавили. Не могу говорить, что как-то перестроились по ходу игры. Она как складывалась с первых минут, так и шла. Были эпизоды, когда и мы были близки к голу, и ЦСКА. Сегодня мы забили и выиграли», — сказал Новиков.
«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 1:0.
Ранее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о неудачных выступлениях полузащитника команды Николы Влашича.