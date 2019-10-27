Дубль Ларссона, три голевые передачи Бакаева и удачные решения Тедеско: как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

«Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби со счётом 3:0 и одержал первую победу за последние семь матчей РПЛ. Главным героем встречи стал Зелимхан Бакаев, отдавший три результативные передачи. А вышедший на замену Джордан Ларссон оформил дубль. Также можно отметить грамотные тренерские решения Доменико Тедеско.

Сюрприз от Тедеско и перекладина Шюррле

Нового тренера «Спартака» Доменико Тедеско во второй игре во главе коллектива ждало серьёзное испытание. Красно-белым предстояло на выезде сыграть с одним из главных претендентов на золото — «Локомотивом», который всего несколько дней назад навязал серьёзную борьбу «Ювентусу», а в дерби намеревался взять важнейшие три очка.

Но Тедеско приготовил сопернику сюрприз. Он решил перейти на схему с тремя центральными защитника и в компанию к Илье Кутепову с Самуэлем Жиго бросил отбывшего дисквалификацию Георгия Джикию. Другие изменения произошли в атаке. Вместо неудачно сыгравшего с «Рубином» Гуса Тиля на острие вышел Эсекьель Понсе, а дуэт с ним составил Андре Шюррле. Наконец, Лоренсо Мельгарехо из атаки вернули на правый фланг обороны, где ему предстояло сдерживать восстановившегося Рифата Жемалетдинова. Забегая вперёд, стоит сказать, что со своей задачей парагваец успешно справился.

Что касается состава «Локо», то из-за многочисленных травм возможностей для ротации у Юрия Сёмина было не слишком много, но он всё же усадил на скамейку Брайана Идову, а также «отзеркалил» схему Тедеско, тоже сделав ставку на расстановку с тремя центральными защитниками.

И в первом тайме железнодорожники в целом владели преимуществом. Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк в центре поля выигрывали противостояние у оппонентов и не позволяли гостям убегать в быстрые контратаки. Достаточно надёжно на флангах действовали и Жемалетдинов с Владиславом Игнатьевым. По сути, за весь первый тайм у красно-белых прошёл один опасный контрвыпад. После прострела Наиля Умярова с левого фланга Шюррле попал в штангу. При этом гости ни разу не пробили в створ.

У «Локо» моментов было больше. Можно вспомнить и опаснейший выстрел с близкого расстояния Алексея Миранчука, и удар Жоау Мариу. Но на последнем рубеже у «Спартака» отлично действовал Александр Максименко. А вот трио центральных защитников действовало далеко не безошибочно. В каких-то моментах им не хватало элементарного взаимопонимания.

Удачная замена и усталость «Локомотива»

А вот второй тайм железнодорожники полностью провалили. И здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Во-первых, Тедеско угадал с заменами. Вышедшие на поле Роман Зобнин с Джорданом Ларссоном добавили команде мобильности, а швед ещё и оформил дубль. К слову, немецкий специалист провёл грамотные рокировки и во встрече с «Рубином». Выход Резиуана Мирзова тогда едва не помог красно-белым вырвать победу. Таким образом, Тедеско проявил себя как грамотный матчмейкер.

Во-вторых, «Спартаку» в начале второго тайма посчастливилось забить во многом нелогичный мяч. У команды прошла образцовая контратака, и Понсе перебросил опрометчиво выскочившего из ворот Маринато Гилерме.

А дальше «Локомотиву» пришлось идти вперёд и раскрываться, что было только на руку красно-белым. Они получили возможность проводить опаснейшие контратаки. Ларссон оформил дубль, а Зелимхан Бакаев записал на свой счёт три результативные передачи. Перевод полузащитника на позицию «десятки» вызвал много вопросов у болельщиков, в той же игре с «Рубином» Зелимхан откровенно потерялся на поле. В дерби же он проявил себя с лучшей стороны.

Впрочем, переоценивать победу «Спартака» не стоит. В концовке «Локомотив» раскрылся, к тому же его игроки устали, но вариантов замен у Сёмина практически не было. Пока Тедеско выпускал Зобнина, Ларссона и Аяза Гулиева, тренер железнодорожников вынужден был бросать в бой, мягко говоря, не самого атакующего Александра Коломейцева.

Грамотно затягивали время и сами красно-белые. Минут за 20 до финального свистка, когда «Локомотив» прижал команду к воротам, Георгий Джикия организовал пару важнейших пауз после не самых болезненных столкновений. Это помогло сбить атакующий порыв оппонента и дало партнёрам возможность передохнуть.

В целом все игроки «Спартака» в дерби по-настоящему бились и до конца отрабатывали в каждом эпизоде, что не может не радовать. Команда настроена исправить ситуацию и с интересом ждёт дальнейшей работы с Тедеско.

Сам немец уже после двух матчей дал немало поводов говорить о себе. Он с ходу устроил тактическую революцию, изменив схему и поставив некоторых игроков на новые позиции. И в матче с «Локо» ставка на контратаки полностью сыграла. Но куда интереснее, как «Спартак» будет вести себя в ближайших матчах с «Арсеналом» и «Крыльями Советов», где ему придётся самому взламывать насыщенную оборону.