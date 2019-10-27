Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (3:0).
- @fcsm_official
Такой выбор сделал эксперт телеканала «Матч Премьер» Андрей Аршавин.
Бакаев в минувшей игре отдал три результативные передачи.
Ранее «Спартак» разгромил «Локомотив» в 14-м туре РПЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube