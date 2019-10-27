«Спартак» разгромил «Локомотив» в 14-м туре РПЛ

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Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» разгромил «Локомотив» в 14-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе красно-белых дубль оформил Джордан Ларссон (79-я и 81-я минуты), а также отличился Эсекьель Понсе (57). Тремя результативными передачами отметился Зелимхан Бакаев.

«Спартак» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в чемпионате России. «Локомотив» с 29 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что голы Юрия Жиркова и Артёма Дзюбы принесли «Зениту» третью победу подряд в РПЛ.

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