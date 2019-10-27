Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» третью победу подряд в РПЛ

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Петербургский «Зенит» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» третью победу подряд в РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте забил Юрий Жирков, а в компенсированное время окончательный счёт установил Артём Дзюба.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Крылья» с 17 очками находятся на седьмой позиции.

Ранее СМИ объяснили, почему Артём Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов».

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