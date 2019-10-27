СМИ объяснили, почему Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Стала известна причина, по которой нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба остался на скамейке запасных в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард получил небольшое повреждение в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом» (1:2). Таким образом, тренерский штаб сине-бело-голубых решил поберечь Дзюбу в матче с «Крыльями». В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей за «Зенит», в которых забил девять мячей и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных.