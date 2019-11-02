Гол Влашича в концовке тайма, удаление Бийола и удачная замена от Семака: как «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА

«Зенит» разошёлся миром с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. Армейцы открыли счёт в компенсированное к первому тайму время благодаря точному удару Николы Влашича, но сразу после перерыва остались в меньшинстве: две жёлтые карточки за несколько минут заработал Яка Бийол. В результате петербуржцев спас от поражения вышедший на замену Александр Ерохин.

Осторожная тактика Гончаренко и лидерство «Зенита» по итогам первого круга

Матч «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге во многом был ключевым для обеих команд. Хозяева получали возможность ещё больше оторваться от преследователей, ведь благодаря осечке «Локомотива» в Уфе подопечные Сергея Семака гарантировали себе лидерство по итогам первого круга. Гостям же необходимо было сокращать отставание от первой тройки.

При этом соперники подошли к матчу в разном состоянии. «Зенит» набрал отличный ход и, одержав три победы подряд в РПЛ, поднялся на первое место. Отличную форму демонстрировал и атакующий дуэт команды Сердар Азмун — Артём Дзюба. В последних трёх матчах чемпионата они не уходили с поля без очков за результативность.

ЦСКА же в октябре, напротив, погрузился в глубочайший кризис и не одерживал побед во всех турнирах на протяжении пяти матчей. Прервать эту серию удалось лишь в кубковой встрече с «Уфой», но в ней армейцы вполне могли и проиграть. К тому же Виктор Гончаренко вынужден был бросить в бой многих своих лидеров, которые в условиях скромной кадровой обоймы и без того предельно измотаны.

«Зенит» в среду также одержал победу в Кубке, но Семак имел возможность провести ротацию и дать отдохнуть большинству футболистов основы, а петербуржцы и без них не оставили шансов «Томи» — 4:0.

В результате на матч с бывшей командой наставник «Зенита» получил возможность выпустить свежими всех ключевых исполнителей, в частности, Дзюбу, который получил небольшое повреждение перед поединком с «Крыльями Советов». А место на последнем рубеже вновь занял Михаил Кержаков, тем более что Андрей Лунёв травмировался и не попал в заявку на матч.

Что же касается Гончаренко, то он решил сыграть предельно осторожно. В помощь к пятёрке защитников в опорной зоне тренер выпустил Кристияна Бистровича и Яку Бийола.

Попал в основу и 17-летний защитник армейцев Вадим Карпов, для которого эта игра была особенной, ведь молодой футболист является уроженцем города на Неве и воспитанником СДЮСШОР «Зенит». А вот место на левом краю обороны на этот раз занял универсальный Иван Обляков, а не Константин Кучаев. Остался на скамейке и Арнор Сигурдссон, который в последнее время неизменно выходил с первых минут.

Первый удар в створ на 28-й минуте и неожиданный гол Влашича

«Зенит» с первых же минут забрал мяч под свой контроль, но атаки петербуржцев не несли в себе особой опасности. Армейцы, надёжно обороняясь, спокойно контролировали все выпады. Подопечным Семака было очень сложно пройти насыщенную опорную зону оппонента.

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Красно-синие, в свою очередь, уповали в основном на контратаки и мастерство Николы Влашича, который активно цеплялся за мячи и искал передачами партнёров либо бил сам, если расстояние до ворот было невелико.

Неудивительно, что в такой аккуратной игре первого удара в створ ворот болельщикам пришлось ждать почти полчаса. Лишь на 28-й минуте опытный Юрий Жирков прострелил в дальний угол из-за пределов штрафной. Не менее опытный Акинфеев взял мяч.

К слову, именно 36-летний защитник (а не Дзюба с Азмуном) был главной угрозой для ворот ЦСКА. Он же записал на свой счёт, пожалуй, самый опасный момент «Зенита» в первом тайме. После скидки иранца Жирков бил практически с одиннадцатиметровой отметки, но Акинфеев предугадал направление полёта мяча и вновь легко отразил удар.

У гостей же моментов не было вовсе. Вспоминается разве что навес Марио Фернандеса с правого фланга, после которого мяч едва не залетел в сетку, но, ударившись о перекладину, ушёл на угловой. Несколько раз издали очень неточно бил Влашич.

Однако, когда болельщики уже готовились к перерыву, хорват неожиданно забил. В компенсированное к первому тайму время Акинфеев вынес мяч от своих ворот, Чалов наконец выиграл верховую борьбу, а Влашич, ворвавшись в штрафную, точно прострелил в дальний угол. Этот гол стал для хорвата шестым в РПЛ. Такой концовки от ЦСКА хозяева явно не ожидали. По сути, первый же удар армейцев в створ оказался результативным.

Героическая оборона от ЦСКА и две потасовки

Насколько удачно закончился для ЦСКА первый тайм, настолько же неудачно начался второй. Не успела возобновиться игра, как две жёлтые карточки одну за другой получил Бийол. Сначала он на фланге придержал рукой Дзюбу, чтобы сорвать атаку, а затем в центре поля опасно сыграл против Барриоса. Остаётся признать, что судья Михаил Вилков выписал оба горчичника абсолютно по делу.

И если до удаления словенца армейцы достаточно спокойно сдерживали атаки «Зенита», то после вынуждены были отойти назад буквально всей командой. Гончаренко, чтобы хоть как-то залатать дыру, зияющую в опорной зоне, выпустил вместо Ахметова Кирилла Набабкина. Опытный защитник ушёл на левый фланг обороны, а Обляков сместился в центр.

Семак бросил в бой свежих Александра Ерохина и Олега Шатова, и «Зенит» приступил к планомерной осаде. Фактически петербуржцы перешли на игру с одним защитником — Барриосом, а Ярослав Ракицкий взял на себя роль разыгрывающего полузащитника. Через некоторое время вперёд пошёл даже Бранислав Иванович.

ЦСКА становился всё тяжелее, оборона команды буквально трещала по швам, и эпизодически ситуацию спасал только Хёрдур Магнуссон. Исландец провёл потрясающий матч и совершил огромное количество отборов и перехватов. А вот юному Карпову приходилось откровенно тяжело, тем более что рядом с ним регулярно оказывался сам Дзюба.

В результате именно из зоны 17-летнего футболиста пришёл ответный мяч «Зенита». На этот раз Дзюба сместился на правый край штрафной и выдал отменную передачу на Ерохина, который в касание отправил снаряд в дальний угол. Карпов сыграть на перехвате не успел, а Артём записал на свой счёт девятый голевой пас в текущем сезоне РПЛ.

Казалось, ЦСКА после этого окончательно рассыплется, но на деле армейцам удалось даже немного отодвинуть игру от собственных ворот, да и хозяев начали покидать силы. Гости затягивали время. Так, после опасной игры Азмуна на поле едва не началась потасовка, а рассвирепевший Дзюба чуть не сошёлся в рукопашной с Обляковым.

Иван спустя несколько минут мог наказать «Зенит» на поле. Он разогнал контратаку армейцев, несмотря на усталость, и выполнил передачу на свежего Константина Кучаева, но тот не смог переиграть Кержакова.

В концовке болельщики ждали навала от петербуржцев, но его не произошло. Грамотно тянул время Влашич, а Гончаренко бросил в бой ещё и Седрика Гогуа. Закончилась встреча ещё одной потасовкой. Спокойный Марио Фернандес накинулся на Дугласа дос Сантоса за неспортивное поведение.

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая не устроила «Зенит». Петербуржцы потеряли очки и подарили конкурентам возможность сократить отставание. А вот ЦСКА вполне может быть доволен одним набранным очком, ведь большую часть второго тайма армейцы вынуждены были героически отбиваться и заслужили похвалу в свой адрес.