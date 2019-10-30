Карпин против Тедеско, встреча Дзюбы с бывшей командой и чёрная серия ЦСКА: чем интересны матчи 1/8 финала Кубка России

«Спартак» Доменико Тедеско на своём поле померится силами с «Ростовом» Валерия Карпина и постарается впервые за два года обыграть неудобного соперника. Артём Дзюба получит возможность встретиться с бывшей командой — «Томью», если Сергей Семак выпустит его на поле «Газпром Арены». А ЦСКА попытается прервать безвыигрышную серию, которая насчитывает уже пять матчей во всех турнирах. RT рассказывает, чем интересны матчи 1/8 финала Кубка России по футболу.

Тяжёлое испытание для обновлённого «Спартака»

Главным событием 1/8 финала Кубка России по футболу станет противостояние московского «Спартака» и «Ростова». Судьба красно-белых в принципе интересна многим болельщикам, а после прихода в команду Доменико Тедеско вокруг неё начался ажиотаж. Ведь немец с ходу устроил в коллективе настоящую революцию, перейдя на новую тактическую схему и найдя иное применение некоторым лидерам, например Зелимхану Бакаеву. В результате «Спартак» в последних двух турах РПЛ набрал четыре очка, ни разу не пропустил, а главное, разгромил «Локомотив» в дерби.

Теперь от красно-белых будут ждать «продолжения банкета» в Кубке страны, где соперником столичного коллектива станет ведущий борьбу за медали «Ростов». Разумеется, Валерий Карпин постарается огорчить клуб, с которым в качестве тренера завоёвывал серебро национального первенства и выступал в Лиге чемпионов, тем более что он покинул команду не без скандала. Также за «Ростов» выступают сразу несколько футболистов со спартаковским прошлым: Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Сергей Песьяков.

В последнее время «Спартак» испытывает сложности в матчах с «Ростовом» и не может обыграть жёлто-синих в официальных поединках больше двух лет.

Что касается противостояния команд в Кубке России, то в последний раз в рамках этого турнира пути соперников пересекались ровно семь лет назад также на стадии 1/8 финала. Основное и дополнительное время матча тогда завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти «Ростов» оказался удачливее — 3:2. Из участников той встречи в составе команды с юга России не осталось никого, а вот за «Спартак» по-прежнему выступают Артём Ребров с Жано Ананидзе. Правда, ожидать их выхода на поле в четверг не стоит.

Второй состав ЦСКА и шанс «Уфы»

В свою очередь, принципиальный соперник «Спартака» — московский ЦСКА — постарается прервать неудачную серию в поединке с «Уфой». Армейцы не знают побед во всех турнирах на протяжении уже пяти встреч, а в Лиге Европы они потерпели три поражения подряд с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1:8. Физическое состояние подопечных Виктора Гончаренко явно оставляет желать лучшего, а в субботу команду ждёт важнейшее противостояние с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Исходя из этого, можно предположить, что с «Уфой» сыграет второй состав армейцев, как это было во Владикавказе в 1/16 финала. Это подарит башкортостанцам отличную возможность пробиться в четвертьфинал, тем более что коллектив Вадима Евсеева превратился для ЦСКА в неудобного соперника. В двух последних матчах армейцы неизменно упускали победы, сводя игры вничью (буквально полторы недели назад команды сыграли в Уфе — 1:1). Поэтому стоит отметить, что шансы ЦСКА впервые с 2016-го пробиться в четвертьфинал Кубка страны не очень высоки.

Поездка в Санкт-Петербург с верой в чудо

У «Зенита», в отличие от ЦСКА, соперник по 1/8 финала Кубка России будет куда проще — располагающаяся на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ «Томь». Когда-то сибиряки шумели в премьер-лиге, но сейчас звёзд с неба не хватают. Однако на предыдущей стадии Кубка подопечные Василия Баскакова напомнили о себе, дома разгромив «Тамбов» — 4:0.

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Если же «Томь» пройдёт ещё и «Зенит», это станет настоящей сенсацией. В какой-то степени шанс томичам даст ротация состава, к которой Сергей Семак наверняка прибегнет в преддверии противостояния с ЦСКА.

Так, например, должен получить отдых Артём Дзюба, который в недавней игре с «Крыльями Советов» из-за небольшого повреждения вышел только на замену. Хотя сам форвард с удовольствием сыграл бы с командой, в составе которой провёл немало ярких матчей.

Впрочем, и без него у Семака есть кому предоставить игровое время, ведь ростеру «Зенита» могут позавидовать многие соперники. Так, редко появляются на поле Йордан Осорио, Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. В матче с «Томью» они попытаются сделать всё, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом, поэтому шансов у гостей будет откровенно немного.

Повторение полуфинала и дерзкие «Химки»

Из других противостояний в рамках 1/8 финала стоит выделить матч между «Уралом» и «Арсеналом». Команды совсем недавно, весной 2019-го, сошлись в полуфинале Кубка, и тогда екатеринбуржцы по сумме двух матчей одержали победу. Однако место в еврокубках в итоге получили туляки, поскольку коллектив Дмитрия Парфёнова в решающей встрече уступил «Локомотиву», а «Арсенал» занял заветное шестое место в РПЛ. На этот раз «Урал» постарается вновь оставить соперника за бортом и продолжить путь к третьему за четыре года финалу.

Ещё двум командам РПЛ предстоит помериться силами с представителями ФНЛ. «Ахмат» примет «Луч», а «Оренбург» — «Химки». В обоих случаях коллективы из премьер-лиги сложно назвать стопроцентными фаворитами. Грозненцы в настоящее время заняты борьбой за выживание в РПЛ и уже пережили смену тренера, а оренбуржцам предстоит встретиться со второй по силе командой лиги страны. «Химки» в текущем сезоне по-настоящему радуют болельщиков своей игрой, а на предыдущей стадии Кубка выбили из борьбы «Рубин», причём добились уверенной победы — 3:0.

«Торпедо» на пути к четвертьфиналу

В двух оставшихся парах на стадии 1/8 финала турнира судьбу путёвок в следующий раунд определят между собой команды ФНЛ. Лидер первенства «Торпедо» примет «Балтику». Любопытно, что соперники сыграют во второй раз за пять дней. В субботу в рамках ФНЛ они разошлись миром в Калининграде (1:1), а теперь проведут матч в столице.

«Торпедо» в нынешнем сезоне видится главным претендентом на выход в РПЛ, однако во второй половине октября команда чуть притормозила и взяла лишь четыре очка в последних трёх матчах. «Балтика» же, напротив, после неудачного старта набрала неплохой ход и не проигрывает в ФНЛ уже 14 матчей подряд. А на предыдущей стадии Кубка коллектив Евгения Калешина вдобавок сенсационно оставил не у дел действующего обладателя трофея — «Локомотив».

Наконец, «Нижний Новгород» в противостоянии с «Шинником» постарается впервые в истории клуба пробиться в четвертьфинал Кубка страны. При этом ярославцы являются крайне неудобным соперником для нижегородцев. В шести матчах команда потерпела пять поражений. Одно из них пришлось на 1/8 финала Кубка России-2017/18. «Шинник» тогда дома разгромил соперника — 4:0, но в полуфинале уступил курскому «Авангарду».