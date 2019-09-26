«Локомотив» по пенальти уступил «Балтике» в 1/16 финала Кубка России

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Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Основное время встречи, которая прошла на стадионе «Калининград», завершилось со счётом 1:1.

Железнодорожники вышли вперёд на 32-й минуте благодаря голу Антонио Эдера. В середине второго тайма хозяева восстановили равенство — отличился Ян Казаев.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты калининградкого коллектива — 4:1.

В 1/8 финала «Балтика» сыграет со столичным «Торпедо», которое одолело самарские «Крылья Советов»

Ранее «Торпедо», «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России.

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