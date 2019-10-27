Семак подтвердил, что у Дзюбы есть повреждение

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему форвард команды Артём Дзюба не с первых минут вышел на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«У Артёма есть повреждение, которое не позволило ему сыграть полный матч. Решили дать ему сыграть 30 минут, чтобы он получил шанс забить и приблизиться к Шомуродову и Соболеву», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

До этого в СМИ появилась информация, что форвард получил небольшое повреждение в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом» (1:2).

Дзюба вышел на замену в матче с «Крыльями» и стал автором одного из голов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей за «Зенит», в которых забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что голы Юрия Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» третью победу подряд в РПЛ.