Гол Глушакова с 35 метров, дриблинг Бийола на 93-й минуте и две серии пенальти: итоги игр 1/8 финала Кубка России

«Ахмат» разгромил «Луч» благодаря двум мячам Дениса Глушакова, один из которых он забил почти с центра поля. ЦСКА на 93-й минуте вырвал победу над «Уфой» после слаломного прохода Яки Бийола. А «Уралу» и «Шиннику» помогли пройти дальше сейвы вратарей в серии пенальти. RT рассказывает о четырёх матчах 1/8 финала Кубка России по футболу.

Разгром от «Зенита» и две дебютанта

В преддверии важнейшего матча РПЛ с ЦСКА «Зенит», как и ожидалось, не оставил ни малейших шансов середняку ФНЛ «Томи». При этом Сергей Семак провёл серьёзную ротацию состава, а Артём Дзюба вовсе не попал в заявку на игру с бывшей командой.

Но петербуржцы справились с оппонентом и без него. Открыть счёт уже на 13-й минуте удалось Игорю Смольникову, а после перерыва гостей добили точными ударами Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. Как итог — 4:0.

Стоит отметить и дебют в составе «Зенита» вратаря Александра Васютина. Работы у него было немного, но однажды молодой голкипер по-настоящему спас команду, когда в конце первого тайма чудом парировал удар Ислама Тлупова в упор. Также первую игру за основу сине-бело-голубых провёл 18-летний центральный защитник Данила Прохин, в концовке заменивший Ярослава Ракицкого.

Спасения Помазуна и удачные замены Гончаренко

Ценой невероятных усилий удалось пробиться в следующий раунд и ЦСКА. Вопреки ожиданиям, Виктор Гончаренко не стал выпускать на игру с «Уфой» откровенно резервный состав, а прибег лишь к точечной ротации. Так, место на последнем рубеже занял Илья Помазун, а на флангах обороны сыграли восстановившиеся после травм Кирилл Набабкин с Георгием Щенниковым. Последний вышел на поле впервые за почти полгода.

Но возвращение опытных футболистов армейцам не помогло, и в первом тайме они выглядели куда хуже соперника. Гости имели сразу несколько моментов, но не смогли пробить проведшего великолепный матч Помазуна. После перерыва хозяевам всё же удалось перехватить инициативу благодаря выходу на замену Фёдора Чалова с Якой Бийолом, но моментов у ворот Александра Беленова по-прежнему было немного.

Зато «Уфа» в добавленное арбитром время могла решить исход противостояния в свою пользу. Ловре Бизяк вышел один на один с Помазуном, однако не сумел переиграть резервного голкипера ЦСКА. А уже через минуту сработал знаменитый футбольный принцип. Появившийся на поле незадолго до того Никола Влашич отличной передачей нашёл в штрафной Бийола, тот в стиле Лионеля Месси финтом ушёл от защитника и точно пробил в ближний угол. Так армейцы одержали первую победу во всех турнирах за шесть матчей и отомстили «Уфе» за упущенную викторию в недавней встрече чемпионата. В четвертьфинале же красно-синие встретятся с победителем пары «Спартак» — «Ростов».

Четыре мяча за тайм и три сейва в серии пенальти

Сразу в двух матчах судьба противостояния решилась лишь в серии пенальти. В первом из них действующий финалист турнира «Урал» сломил сопротивление «Арсенала». Игра получилась богатой на события. Уже в первом тайме командам удалось отличиться четыре раза. Туляки дважды выходили вперёд, но екатеринбуржцы всякий раз находили в себе силы отыграться.

А в самом начале второго тайма «Урал» остался в меньшинстве после глупого удаления Петрюса Бумаля. Полузащитник зачем-то боднул соперника головой в лицо, за что моментально получил красную карточку. Любопытно, что камерунец досрочно покинул поле и в полуфинальном противостоянии соперников весной текущего года. Тогда Бумаля удалили за отмашку локтем, причём судья принял решение только после просмотра VAR, который именно в том матче официально дебютировал в российском футболе.

Ну а на этот раз всё решилось в серии пенальти. «Арсенал» мог вырвать победу в дополнительное время, но не реализовал свои моменты, за что был наказан в «лотерее». Подопечные Дмитрия Парфёнова при поддержке домашних трибун дожали неуступчивого оппонента и в очередной раз проявили себя настоящими кубковыми бойцами.

По аналогичному сценарию развивались события и в матче между представляющими ФНЛ «Нижним Новгородом» и «Шинником». Основное время встречи здесь также закончилось со счётом — 2:2. Вот только ярославцы быть этим довольны никак не могли, ведь после первого тайма они вели — 2:0, но во втором дважды позволили отличиться опытному Владимиру Хозину, причём спасительный мяч он забил уже на 90-й минуте.

Но в серии пенальти главным героем стал 24-летний вратарь Станислав Антипин. Он парировал все три выстрела с «точки» и помог «Шиннику» выйти в четвертьфинал, где коллектив Александра Побегалова сыграет как раз с «Уралом».

Пять голов «Ахмата» и воспоминания Глушакова

Другим знаковым событием игрового дня стал дубль Дениса Глушакова. Экс-капитан «Спартака» до этого никак не мог отличиться в составе «Ахмата», но в матче с «Лучом» забил сразу дважды. Причём опытный полузащитник в стартовый состав на игру не попал, а появился на поле лишь после перерыва, и предоставленного времени ему хватило для двух точных ударов со средней дистанции.

Сначала он из-за пределов штрафной нанёс бильярдный выстрел в дальний нижний угол, а затем красиво перебросил выскочившего из ворот голкипера. Примечательно, что в последний раз Глушаков отличался дублем как раз в памятной игре со своей нынешней командой «Ахматом» в чемпионском сезоне «Спартака». Тогда красно-белые добились разгрома, а после финального свистка на поле выбежали тысячи счастливых болельщиков.

Что касается отчётной встречи, то «Ахмат» быстро забил два мяча ещё в дебюте матча. После перерыва «Лучу» удалось сократить отставание в счёте до минимума, но затем два точных удара Глушакова и дебютный гол Конрада Михаляка в России помогли хозяевам снять все вопросы — 5:1. «Ахмат» впервые за четыре года пробился в четвертьфинал Кубка страны.