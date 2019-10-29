«Не является субъектом российского футбола»: Слуцкий избежал санкций за критику руководства «Ротора»

Комитет по этике РФС не будет применять санкции в отношении главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Ранее он раскритиковал руководство волгоградского «Ротора», с которым сотрудничала академия, принадлежащая специалисту. По словам директора по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилла Мельникова, организация не имеет права наказывать специалиста, не работающего в стране. Вместе с тем он призвал стороны как можно скорее урегулировать конфликт.

«Никаких санкций применить не можем»

Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий избежал наказания со стороны Российского футбольного союза (РФС) за неоднозначные высказывания в адрес руководства волгоградского «Ротора». В комитете по этике подчеркнули, что не могут накладывать санкции на специалиста, не работающего в России.

«Сейчас Слуцкий — тренер нидерландского клуба «Витесс», он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может», — цитирует директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова ТАСС.

Представитель РФС также призвал стороны как можно скорее урегулировать конфликт, который, по мнению организации, может оказать негативное влияние на репутацию российского футбола.

«РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — заключил Мельников.

Неделю назад в интервью YouTube-каналу «Красава» Слуцкий рассказал о том, что волгоградскому «Ротору» для прохождения лицензирования перед вступлением в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в сезоне-2017/18 была необходима академия. В этой роли выступила школа, принадлежащая тренеру.

В результате Слуцкий, по его словам, был вынужден покрывать расходы «Ротора» за свой счёт. При этом от ряда тренеров и команд из академии волгоградский клуб отказался и не позволил Слуцкому за собственные средства отправить юниоров на сборы в Нидерландах. В то же время специалист не имел никаких полномочий в объединённом проекте, а для его школы была повышена стоимость аренды полей.

«Почему у нас всегда такое происходит? Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарём, формой. У них форма своя появилась только в марте. Даже спасибо никто ни разу не сказал», — посетовал Слуцкий.

Критика специалиста возмутила руководство Волгоградской области. Председатель общественного совета при комитете физической культуры и спорта региона Стелла Вартанян подала заявление на имя главы РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть слова Слуцкого, охарактеризованные ею как «оскорбительные». Наставника «Витесса» обвинили в клевете и попросили организацию дать оценку ситуации.

При этом ранее действия Слуцкого осудил член комитета по этике РФС Андрей Созин. По его мнению, специалист позволил себе резкие высказывания, не до конца разобравшись в ситуации, поскольку «Ротор» спонсируется из федерального бюджета. При этом Созин призвал снисходительно отнестись к специалисту, который не обладает достаточным опытом в решении подробных вопросов.

«Если бы это была его личная академия, то он бы делал всё что угодно. А он пришёл в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие — это дело третье. Он же решил, что если дал деньги, то теперь он должен руководить», — приводит слова Созина Sport24.

Два конфликта за одну неделю

Столь резкие высказывания Слуцкого, славящегося своей сдержанностью и спокойствием, удивили очень многих. Однако стоит отметить, что в последнее время он оказался в центре ещё одной неоднозначной ситуации. Речь идёт о конфликте внутри «Витесса», из которого, однако, наставник вышел с достоинством.

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На одной из тренировок команды полузащитник Ришедли Базур повздорил с нападающим Джеем-Роем Гротом. Дело могло дойти до потасовки, однако вовремя вмешавшиеся одноклубники сумели её предотвратить. Тогда нидерландец пообещал разобраться с обидчиком в раздевалке, что не понравилось главному тренеру.

Слуцкий попросил Базура покинуть тренировку, на что тот в грубой форме ответил, что вовсе не хочет выступать в его команде. В результате руководство «Витесса» отстранило полузащитника на неопределённый срок.

В свою очередь, тренер признался, что не придаёт большого значения произошедшему, хотя и сожалеет, что команда лишилась сильного футболиста.

«Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны», — отмечал специалист.

Вскоре пресс-служба «Витесса» сообщила о том, что Базур извинился перед одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками и вернулся в стан команды.